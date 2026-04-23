Esteri

Ok al prestito Ue da 90 miliardi all’Ucraina, via alle sanzioni

L'annuncio del presidente del consiglio europeo Costa. Zelensky: "Oggi è un giorno importante"

di Pietro Pertosa - 23 Aprile 2026

È ufficiale, il prestito da 90 miliardi dell’Ue all’Ucraina è stato approvato. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Europeo, Antonio Costa, il quale ha spiegato. “Oggi abbiamo fatto progressi su entrambi i fronti: sbloccando un prestito all’Ucraina di 90 miliardi di euro, fornendo sostegno finanziario e militare per il biennio 2026-2027; e adottando il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, riducendone la capacità di condurre una guerra”.

Prestito Ue all’Ucraina: Kallas esulta

L’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha dichiarato: “Lo stallo è finito. L’Ue ha appena aperto la strada al prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina e al 20esimo pacchetto di sanzioni”. E quindi ha proseguito: “L’economia di guerra russa è sotto una pressione crescente, mentre l’Ucraina riceve un importante sostegno. Forniremo all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per mantenere le proprie posizioni, finché Putin non capirà che la sua guerra non porta da nessuna parte”. Zelensky, da parte sua, ha finalmente potuto ringraziare Bruxelles.

La posizione di Zelensky

“Oggi è un giorno importante per la nostra difesa e per le nostre relazioni con l’Unione Europea. È stato sbloccato il pacchetto europeo di sostegno all’Ucraina: si tratta di 90 miliardi di euro per due anni”, ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui propri profili social. E ha continuato: “Questo pacchetto europeo rafforzerà il nostro esercito, garantirà all’Ucraina maggiore resilienza e ci permetterà di adempiere agli obblighi sociali verso i cittadini ucraini, come previsto dalla legge. È importante che l’Ucraina si assicuri tale stabilità finanziaria già da oltre quattro anni di guerra su larga scala”.