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“L’Estranea” di Paolo Strippoli rappresenterà l’Italia agli Oscar 2027

di Italpress - 23 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’Estranea” di Paolo Strippoli è il film designato a rappresentare l’Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria Miglior film straniero. La scelta è stata effettuata dal Comitato di selezione istituito dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Il film concorrerà ora alla shortlist dei 15 titoli internazionali che sarà annunciata il 15 dicembre, mentre le nomination sono previste per il 21 gennaio 2027 e la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

Diretto da Paolo Strippoli e scritto dal regista con Salvatore De Chirico, “L’Estranea” è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film, una produzione italiana, francese e belga, è stato presentato in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).