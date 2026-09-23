Rubio: abbiamo invitato Putin al G20, speriamo accetti

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Ci si incontra con le persone con cui non si è d’accordo

di Askanews - 23 Settembre 2026

Milano, 23 set. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno invitato il presidente russo Vladimir Putin a partecipare al vertice del G20 dei leader mondiali che si terrà a Miami a dicembre. Lo ha dichiarato ufficialmente il segretario di Stato americano Marco Rubio. “Per risolvere i problemi, bisogna incontrare le persone con cui non si è d’accordo o con cui si potrebbero avere delle divergenze, quindi abbiamo invitato il presidente Putin al G20. Riteniamo che sia un’opportunità per lui di dialogare non solo con il presidente, ma anche con altri leader mondiali. Speriamo che accetti l’invito”, ha detto.