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Vannacci chiude campagna elettorale in Calabria: Giannetta o Barabba

"Vi vogliono cornuti e mazziati"

di Askanews -

Reggio Calabria, 23 set. (askanews) – “Dovete scegliere tra Reggio Calabria e Barabba. Giannetta è Reggio Calabria”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci chiudendo, con un comizio a Reggio Calabria a sostegno del candidato Domenico “Mimmo” Giannetta, la campagna elettorale per le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre.

Vogliono “convincervi che se siete stati cornuti in passato dovete continuare ad essere mazziati anche in futuro, scegliendo qualcuno che non vi rappresenta”, ha aggiunto, “l’unico voto utile è quello per Reggio”.

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