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Università, Unitelma Sapienza inaugura biblioteca ‘Guido Alpa’. Botta: “Studiare per capire chi ci sta accanto”

di Redazione - 23 Settembre 2026

Roma, 23 set. (LaPresse) – L’Università ‘UnitelmaSapienza’ inaugura la nuova biblioteca intitolata al giurista Guido Alpa, con un patrimonio iniziale di circa 2.200 volumi, di cui 1.700 in italiano e 500 in lingua straniera. La raccolta, in gran parte costituita dal fondo donato dal professor Alpa, comprende testi di diritto, opere storiche e volumi con annotazioni personali del giurista. La biblioteca ospita inoltre una sezione di circa 60 pubblicazioni alle quali Alpa ha contribuito come autore, coautore o curatore. Il taglio del nastro è stato anche l’occasione per il saluto alla comunità accademica del rettore Bruno Botta. Alla cerimonia hanno portato il proprio saluto e il proprio ringraziamento Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma, Orazio Carpenzano, preside della facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma, Luisa Avitabile, preside della facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma, Oliviero Diliberto, professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano presso Sapienza Università di Roma, già ministro della Giustizia, Luca Di Donna, professore ordinario di Diritto Privato presso Sapienza Università di Roma, Lugi Frati, direttore scientifico dell’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, già Rettore di Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio, presidente Fondazione Roma Sapienza, già Rettore di Sapienza Università di Roma e Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense.

Intercettato dai microfoni di LaPresse a margine dell’evento, il rettore Botta ha quindi dichiarato: “Da quando sono arrivato a ‘UnitelmaSapienza’, tre anni fa, sono rimasto colpito dal fatto che questo ateneo non avesse una biblioteca”. L’unica giustificazione possibile, secondo Botta, era legata alla “natura digitale, telematica” dell’università. “Casualmente è accaduto che il professor Alpa, mio grande amico, senza che nessuno gli dicesse nulla, disse che avrebbe voluto donare a questo ateneo 2000 dei suoi libri”, racconta il rettore, che spiega come a partire da questa iniziativa “ci siamo tutti messi a lavorare in quella direzione, in maniera tale che i nostri colleghi, le nostre colleghe ed in particolare le studentesse e gli studenti avessero un luogo dove poter studiare e o consultare dei libri”.

Vista la statura accademica e giuridica di Alpa, “uno dei migliori professori civilisti che abbiamo avuto in Italia e che poi abbiamo avuto la fortuna di avere alla Sapienza”, per Botta gli studenti di ‘UnitelmaSapienza’ si tratta di un’enorme opportunità, che gli garantirà di “accedere ad alcuni libri selezionati dal professore, alcuni dei quali è stato lui autore o coautore”. Tutto questo “è molto importante”.

L’inaugurazione della biblioteca ‘Guido Alpa’ sarà anche l’occasione, per Bruno Botta, del suo personale saluto alla comunità accademica, che lascerà dopo aver concluso il suo triennio da rettore: “Che messaggio lascio agli studenti? Il messaggio è che abbiamo la fortuna di poter studiare, di poter incontrare tante persone, dai quali possiamo solo che imparare. Perciò il messaggio è: avete la fortuna di essere alunni università, continuate a studiare perché questo aumenta il vostro bagaglio culturale e questo vi permetterà, o almeno vi metterà in condizione, di poter capire chi vi sta accanto“, conclude.