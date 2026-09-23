Paradosso San Francisco: Faraoni e robotaxi sotto lo stesso cielo

Askanews Video

Al de Young Museum al passato si arriva dal futuro

di Askanews - 23 Settembre 2026

San Francisco (California), 23 set. (askanews) – Dopo aver fatto registrare oltre 400.000 visitatori a Roma, la mostra “Treasures of the Pharaons” arriva a San Francisco, al de Young Museum di Golden Gate Park, fino al 31 gennaio 2027. Più di cento reperti – molti mai esposti prima in Nord America – raccontano tremila anni di civiltà egizia, inclusi oggetti importanti provenienti dalla “Città d’Oro” di Amenhotep III.

Il passaggio dalle Scuderie del Quirinale al de Young non è solo geografico: segna il transito da uno dei palazzi espositivi più prestigiosi d’Europa a un’istituzione americana di primo piano. Il de Young, nato come padiglione permanente dell’Esposizione Internazionale del 1894 e intitolato al magnate dei giornali M.H. de Young, è oggi un protagonista culturale della West Coast. La sua sede attuale, firmata dagli architetti svizzeri Herzog & de Meuron e inaugurata nel 2005, è una sorta di scultura di rame ossidato che sembra emergere dal verde di Golden Gate Park, con una torre-osservatorio da cui lo sguardo spazia sulla città e sull’oceano.

L’esperienza della visita si carica così di una doppia stratificazione temporale. Dentro, la luce calda delle sale accompagna il visitatore tra maschere funerarie, gioielli, stele e frammenti di vita quotidiana dell’antico Egitto, con un allestimento che valorizza la narrazione storica e il dettaglio archeologico. Fuori, il museo è immerso in un parco disegnato all’inizio del Novecento, dove viali intitolati a figure chiave del presente – da John F. Kennedy Drive a Martin Luther King Jr. Drive – disegnano una geografia simbolica della modernità. Attorno, San Francisco mostra il suo volto più contemporaneo: lungo le strade che costeggiano il parco, i robotaxi Waymo sfrecciano silenziosi, guidati da intelligenze artificiali che leggono il traffico in tempo reale. E prendere un Waymo per raggiungere il de Young sembra un modo per vivere in pieno il paradosso della città: un luogo dove i faraoni e i veicoli autonomi coesistono sotto lo stesso cielo. La città è destinazione consigliata da Brand Usa, Visit California e Visit San Francisco.