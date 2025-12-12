Attualità

Conciati per cambiare: oltre il vecchio bipolarismo

Dopo l’intervento di Anna Paola Concia da Porro, gli italiani iniziano a vedere nel liberalismo di sinistra un’alternativa concreta e credibile.

di Andrea Fiore - 12 Dicembre 2025

Per anni il liberalismo di sinistra in Italia è rimasto un’idea senza partito, senza leader e senza radici popolari. Una tradizione coltivata da intellettuali e minoranze, ma incapace di trasformarsi in forza politica. Gli italiani hanno vissuto a lungo dentro uno schema rigido: da una parte la Democrazia Cristiana e poi il centrodestra, dall’altra il Partito Comunista e poi il centrosinistra. Questo bipolarismo ha reso difficile immaginare una terza via.

Lo scenario

Oggi però lo scenario è diverso. La polarizzazione ha stancato, i grandi partiti non convincono più, e cresce la voglia di un progetto che unisca libertà e giustizia sociale. È qui che il liberalismo di sinistra può diventare un’alternativa reale: difesa dei diritti civili e allo stesso tempo attenzione al welfare, all’istruzione, alla sanità pubblica. Non è compromesso, ma sintesi. Non è cerchiobottismo, ma un modo alternativo di pensare la politica.

La svolta

La svolta è arrivata con l’intervento di Anna Paola Concia alla trasmissione 10 minuti di Nicola Porro. In poche battute, con parole semplici e dirette, ha reso chiaro ciò che per anni era rimasto nebuloso: libertà e giustizia sociale possono convivere e insieme diventare progetto politico. Molti spettatori hanno avuto la sensazione di capire finalmente di cosa si stesse parlando. Non un concetto distatnte, non un compromesso astratto, ma un futuro possibile.

Concia ha mostrato che questa corrente può avere un volto riconoscibile e un linguaggio comprensibile. Ha esperienza istituzionale, ha combattuto battaglie civili con coerenza e porta con sé una visione europea e inclusiva. In un panorama politico dominato da figure maschili e spesso opache, la sua presenza appare fresca e credibile.

La sfida

Gli italiani, abituati a scegliere tra due poli contrapposti, iniziano a vedere nel liberalismo di sinistra una vera alternativa. Non più corrente dispersa, ma progetto politico capace di dare risposte concrete e di ridare fiducia.

La vera sfida, ora, non è capire se questa visione esista, ma se il Paese avrà il coraggio di darle spazio. Coglieranno gli italiani la palla al balzo, scegliendo un futuro diverso, o resteranno ancorati a quello che passa il convento da ormai troppo tempo?