Hormuz: perché l’allarme dell’Emirates Policy Center sui cavi sottomarini?
Sette dorsali sottomarine da cui dipende la sicurezza di molti Paesi
(Fonte: X)
L’agenzia iraniana Tasnim ha rilanciato i timori per l’integrità delle infrastrutture digitali nello Stretto di Hormuz: cavi sottomarini a rischio.
A Hormuz cavi sottomarini a rischio
L’Emirates Policy Center evidenzia come la sicurezza nazionale di molti Paesi dipenda da queste sette dorsali sottomarine. Un danno coordinato ai cavi colpirebbe istantaneamente le economie digitali di India, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Anche Oman e Kuwait risulterebbero isolati dai flussi finanziari globali in pochi secondi.
Le analisi indipendenti confermano che la morfologia dei fondali facilita potenziali operazioni di sabotaggio invisibile. La profondità ridotta dello Stretto espone i cavi ad attacchi condotti con mezzi navali non convenzionali.
Gli esperti del settore prevedono un blocco totale delle comunicazioni verso Singapore e il Giappone.
L’Italia e la Francia subirebbero un incremento della latenza pari al 400% per i servizi cloud. Questa paralisi tecnologica metterebbe a rischio miliardi di dollari in transazioni bancarie quotidiane.
Il pericolo per le “autostrade digitali”
Il rischio geopolitico trasforma queste autostrade di dati in bersagli per la guerra ibrida contemporanea. La stabilità del sistema internet mondiale dipende oggi dalla cooperazione tra le nazioni del Golfo.
Ogni incidente in quest’area geografica può innescare un blackout digitale senza precedenti per l’Occidente. La protezione delle dorsali di Hormuz è ormai vitale per la sopravvivenza dei mercati asiatici ed europei.
Reazioni e contromisure: il piano di emergenza per il “buio digitale”
La portata dell’allarme ha spinto l’International Cable Protection Committee a richiedere una zona di esclusione marittima rinforzata. Gli analisti di sicurezza segnalano che il ripristino di una dorsale tranciata a Hormuz richiederebbe mediamente ventuno giorni di lavori specializzati.
Questo tempo di inattività causerebbe perdite stimate in 150 milioni di dollari l’ora per i mercati finanziari asiatici. Le reazioni da Nuova Delhi e Riad riflettono una crescente insofferenza verso la fragilità di queste connessioni fisiche.
Molti governi stanno ora accelerando la costruzione di rotte terrestri alternative attraverso l’Asia centrale per bypassare il Golfo. Esperti di sicurezza informatica avvertono che il sabotaggio fisico verrebbe preceduto da massicci attacchi DDoS contro i nodi di terra.
La risposta della comunità internazionale include l’impiego di sensori acustici posizionati direttamente lungo i gusci protettivi dei cavi. Questo sistema di sorveglianza attiva mira a intercettare ogni attività sospetta in prossimità delle giunzioni strategiche. La protezione dei dati globali è ormai diventata una corsa contro il tempo per prevenire un isolamento totale.
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