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Addio al PIN, la nuova carta biometrica che cambierà per sempre i pagamenti

La fine di un’era per il codice a 4 cifre altamente inviolabile

di Marzio Amoroso - 27 Aprile 2026

Il PIN a 4 cifre, per decenni il gesto più ripetuto davanti ai POS, sta per diventare un ricordo. Il settore bancario europeo si prepara a una transizione epocale, le carte biometriche, dotate di sensore d’impronta digitale, diventeranno lo standard dei pagamenti entro i prossimi anni. La spinta arriva dall’evoluzione tecnologica e dalla necessità di rafforzare la sicurezza, in un contesto in cui clonazioni e furti di codice rappresentano ancora una delle principali vulnerabilità del sistema. Il cambiamento non sarà improvviso, ma progressivo. Le prime sperimentazioni sono già in corso e il settore prevede una diffusione commerciale significativa tra il 2026 e il 2027, con un passaggio graduale dal PIN alla biometria come metodo principale di autenticazione.

Come funzionano le nuove carte biometriche

La novità più evidente è il sensore d’impronta digitale integrato direttamente sulla carta. Per pagare non servirà più digitare nulla, basterà appoggiare il dito sul sensore mentre si avvicina la carta al terminale. Il riconoscimento avverrà in pochi istanti, senza modificare il gesto del pagamento contactless a cui i consumatori sono ormai abituati. Un aspetto cruciale riguarda la privacy. L’impronta non viene inviata a server esterni né memorizzata in database remoti, rimane salvata in forma criptata nel chip della carta, rendendo impossibile l’utilizzo da parte di terzi anche in caso di furto. Il POS non richiederà aggiornamenti, perché la tecnologia si basa sugli standard già in uso.

Perché la biometria è considerata più sicura

La normativa europea sulla Strong Customer Authentication richiede che ogni pagamento sia verificato con almeno due elementi tra possesso, conoscenza e identità. La biometria rafforza proprio quest’ultimo punto, l’impronta digitale è un dato unico, non replicabile e non osservabile da chi tenta di carpire un codice. Questo riduce drasticamente il rischio di frodi legate alla sottrazione del PIN, ancora oggi una delle tecniche più diffuse nei furti di carte. Per gli utenti, la differenza sarà minima, stesso gesto, meno frizioni, più protezione. Per le banche, invece, rappresenta un salto di qualità nella prevenzione delle transazioni non autorizzate.

I test in Italia e la diffusione prevista

In Italia sono già attivi i primi progetti pilota con carte biometriche, avviati da istituti che stanno sperimentando la tecnologia in collaborazione con i principali circuiti internazionali. L’obiettivo è arrivare a una distribuzione su larga scala entro il 2026, con un’adozione crescente nel 2027. La direzione è tracciata, il PIN è destinato a scomparire, sostituito da un sistema più personale, più rapido e più sicuro. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il modo in cui paghiamo.