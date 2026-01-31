Primo Piano

L’identikit torna con il caso dei fratelli Menendez: ora online la quinta puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione - 31 Gennaio 2026

È ora online su YouTube la quinta puntata de L’identikit, il podcast che scava a fondo nei grandi casi di cronaca nera, analizzando fatti, contesto e profili psicologici. Questo nuovo episodio è dedicato a uno dei processi più discussi e controversi della storia giudiziaria americana: il caso dei fratelli Menendez.

Attraverso una narrazione rigorosa e coinvolgente, la puntata ripercorre l’omicidio dei genitori, l’indagine, il clamore mediatico e le molte ombre che ancora oggi circondano la vicenda. L’identikit non si limita alla cronaca dei fatti, ma prova a decifrare le dinamiche familiari, le strategie processuali e l’impatto dell’opinione pubblica su un caso diventato simbolo degli eccessi mediatici degli anni ’90.

Un episodio che invita all’ascolto critico, ponendo domande scomode su colpa, vittimismo e giustizia. La quinta puntata è disponibile da ora sul nostro canale YouTube.

Se ti sei perso le puntate precedenti, puoi recuperarle qui: L’identikit