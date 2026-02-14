Primo Piano

È online la settima puntata de L’identikit: un nuovo sconvolgente caso crime

di Redazione - 14 Febbraio 2026

Il nostro viaggio nei lati più oscuri della cronaca continua.

Siamo lieti di annunciare l’uscita della settima puntata di L’identikit, il podcast crime del nostro canale YouTube, disponibile da oggi per tutti gli ascoltatori.

In questo nuovo episodio affrontiamo uno dei casi più scioccanti e dolorosi della storia criminale contemporanea: il caso di Junko Furuta. Una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica per la brutalità degli eventi e per le inquietanti falle di un sistema che avrebbe dovuto proteggere.

Come sempre, L’identikit non si limita a raccontare i fatti. Attraverso una ricostruzione attenta e documentata, la puntata analizza il contesto sociale, psicologico e giudiziario che ha reso possibile questa tragedia, cercando di dare voce alla vittima e di comprendere le dinamiche che si celano dietro il crimine.

La settima puntata è ora disponibile sul nostro canale YouTube.

Se seguite L’identikit per andare oltre la cronaca e capire cosa si nasconde dietro i grandi casi crime, questo episodio è uno dei più intensi e necessari.

