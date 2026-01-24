Primo Piano

L’identikit, online la quarta puntata: il caso Josef Fritzl

di Redazione - 24 Gennaio 2026

È ora disponibile su YouTube la quarta puntata del podcast L’identikit, dedicata a uno dei casi più sconvolgenti della cronaca nera contemporanea: Josef Fritzl.

L’episodio ricostruisce la drammatica vicenda dell’uomo che, per oltre vent’anni, ha segregato la propria figlia in un bunker sotterraneo, sottoponendola a violenze e privandola di ogni contatto con il mondo esterno. Un caso che ha rivelato un livello di crudeltà e controllo difficilmente immaginabile e che ha scosso profondamente l’opinione pubblica internazionale.

Attraverso un’analisi attenta dei fatti, L’identikit approfondisce il contesto familiare e sociale, le dinamiche psicologiche dell’abuso e le falle che hanno permesso a una simile tragedia di restare nascosta così a lungo.

La puntata è ora online su YouTube ed è rivolta a chi vuole comprendere, riflettere e confrontarsi con uno dei lati più oscuri dell’animo umano.

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit