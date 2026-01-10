Cronaca

L’Identikit torna con Jeff Dahmer: online la seconda puntata del podcast

di Redazione - 10 Gennaio 2026

È online la seconda puntata de “L’Identikit”, il podcast che racconta i grandi casi di cronaca nera attraverso l’analisi del profilo psicologico dei protagonisti. Dopo il debutto della prima puntata, il nuovo episodio è dedicato a Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più noti e disturbanti della storia criminale americana.

La puntata ripercorre la sua vicenda umana e criminale, analizzando il contesto in cui cresce, l’evoluzione della sua personalità e i segnali ignorati che avrebbero potuto fermarlo prima. “L’Identikit” non si limita alla cronaca dei fatti, ma prova a comprendere i meccanismi mentali, le falle del sistema e le responsabilità collettive che hanno permesso a Dahmer di agire per anni.

La seconda puntata è disponibile ora su YouTube.