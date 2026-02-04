Sport

Lindsey Vonn, determinazione e coraggio oltre il dolore

Lindsey Vonn la Wonder Woman del circo bianco vuole sfidare la natura e si presenta al cancelletto di partenza senza un crociato.

di Gianluca Pascutti - 4 Febbraio 2026

Lindsey Vonn torna al centro della scena sportiva mondiale con una decisione che sta facendo discutere l’intero ambiente dello sci alpino. La fuoriclasse statunitense, nonostante la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha confermato l’intenzione di presentarsi al cancelletto delle gare olimpiche. Una scelta che sorprende e divide, allo stesso tempo racconta molto del carattere di un’atleta che ha costruito la propria leggenda proprio sfidando i limiti del corpo.

Un infortunio pesante a pochi giorni dalle gare

L’incidente è avvenuto durante la discesa libera di Coppa del Mondo a Crans‑Montana. La caduta è stata violenta, Lindsey Vonn è stata subito soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Gli esami hanno evidenziato una rottura completa del crociato anteriore, con possibili danni associati. Un quadro che, per qualunque altro atleta, avrebbe significato la fine immediata della stagione.

Invece, la campionessa ha scelto un’altra strada. La sua volontà di esserci, anche in condizioni estreme, è stata ribadita con fermezza. Una decisione che non nasce dall’incoscienza, ma da una determinazione che ha segnato tutta la sua carriera.

La sfida più rischiosa della sua vita sportiva

Gli ortopedici parlano di un rischio elevatissimo, scendere in pista senza un crociato significa affidarsi completamente alla muscolatura e alla tecnica, riducendo al minimo i margini di errore. Nonostante ciò, Lindsey Vonn considera ancora possibile affrontare la discesa libera e il SuperG, le due discipline in cui ha costruito la sua fama.

La scelta non è priva di precedenti nel mondo dello sci, ma resta eccezionale. La stabilità del ginocchio verrà testata nelle prossime ore con alcune discese di prova, fondamentali per capire se la campionessa potrà davvero presentarsi al via.

Le prossime ore diranno se la campionessa potrà davvero sfidare il cronometro. Ma una cosa è già chiara, Lindsey Vonn ha dimostrato ancora una volta che il suo spirito competitivo non conosce confini.