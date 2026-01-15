Abbonati

L’Inter allunga col Lecce, il Napoli scivola a -6

Basta un gol di Esposito ai nerazzurri, il Parma inchioda Conte e i suoi al pari

di Paolo Diacono -

L’Inter allunga, il Napoli segna il passo. Nei recuperi di ieri, ai nerazzurri di Christian Chivu basta un gol di Pio Esposito per sprintare a +6 dalla truppa di Conte che non riesce ad andare oltre uno scialbo 0-0 contro il Parma di Cuesta. Resta solo il Milan che, appaiato al Napoli a 40 punti, ha però una gara in meno. In caso di vittoria, i rossoneri di Allegri potrebbero dimezzare lo svantaggio rispetto ai cugini e rilanciare la loro sfida allo scudetto.

L’Inter allunga, il Napoli frena

Contro il Lecce, all’Inter basta un gol di Pio Esposito per guadagnarsi la vittoria. L’1-0 è sufficiente a Chivu per blindare il primato. Anche perché, a Napoli, non si è andati oltre il pareggio a occhiali. La squadra di Conte, che ieri non è sceso in panchina scontando così la prima delle due giornate di squalifica comminategli dopo la querelle con gli arbitri proprio nel big match coi nerazzurri, non è riuscita ad aver ragione di un Parma. E questo nonostante l’ampio turnover degli emiliani. Che escono dal San Paolo Maradona con un punto pesantissimo nella corsa alla salvezza.

La situazione in vetta alla classifica

L’Inter allunga il passo e adesso si trova in cima con 46 punti. Seguono Napoli e Milan appaiate a 40. Ma i rossoneri hanno una partita da recuperare. In caso di vittoria, volerebbero a 43. E si accrediterebbero come i principali rivali per la sfida scudetto. Occhio dietro, però. La Juventus, galvanizzata dalla cura Spalletti, ha ripreso a macinare punti. Adesso ne ha 39, quanti ne può vantare pure la Roma del Gasp. Che di mollare il sogno tricolore non ne vuole sapere.

