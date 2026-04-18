Sport

L’Inter schianta il Cagliari e si cuce mezzo scudetto sul petto

Il Como cade (pure) a Sassuolo e ora Roma e Juventus credono alla corsa Champions

di Paolo Diacono - 18 Aprile 2026

L’Inter si sbarazza in scioltezza del Cagliari e mette le mani sullo scudetto. In attesa delle altre partite di Serie A, i nerazzurri di Christian Chivu battono i sardi con un rotondo 3 a 0 e si portano a più dodici sul Napoli, sempre più solo al secondo posto. Ma la giornata di ieri non è stata solo foriera di novità in vetta. Il Como di Fabregas, infatti, le ha sonoramente buscate a Sassuolo. La squadra lombarda, adesso, deve guardarsi le spalle. Perché Roma e soprattutto la Juventus possono rilanciarsi in ottica Champions.

L’Inter batte il Cagliari e si cuce mezzo scudetto

Mister Chivu si gode il momento. “Eravamo consapevoli dell’importanza della gara. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà nel giro palla e questo ha permesso al Cagliari di occupare bene il campo -ha affermato il tecnico dell’Inter – . Nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare il livello dell’intensità e sbloccare il risultato, cosa che quando accade fa sì che la squadra giochi divertendosi”. La classifica ora lancia i nerazzurri verso il titolo nazionale. Chivu, però, non vuol parlare di rinnovo: “Vediamo a fine stagione”.

Il Como adesso rischia grosso

La stagione stellare del Como meraviglioso di Cesc Fabregas adesso è a un’impasse. Se l’Inter si sbarazza del Cagliari, i lariani non riescono a dribblare il Sassuolo di Grosso che le suona ai ragazzi terribili di Cesc. Il problema è che il risultato di Reggio Emilia, coi neroverdi vincitori per 2-1 sugli ospiti, dà fiato alla rincorsa delle dirette rivali alla qualificazione Champions. C’è la Juventus, innanzitutto, che può allungare ulteriormente. E poi c’è la Roma, dove si vivono però momenti di alti e bassi a causa degli scontri tra Gasp e Ranieri che fanno insorgere nubi sul futuro.