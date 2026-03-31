Attualità

L’Italia del Golfo: capitali del Medio Oriente in 4mila imprese

Nei dati di Infocamere un trend silenzioso e incessante

di Angelo Vitale - 31 Marzo 2026

Siamo l’Italia del Golfo: i capitali del Medio Oriente in quattromila imprese

Il panorama degli investimenti esteri in Italia sta subendo una trasformazione silenziosa ma incessante e significativa. Se un tempo l’immaginario collettivo legava i capitali del Medio Oriente esclusivamente all’acquisto di grandi hotel o club calcistici, i dati più recenti del Registro delle Imprese di InfoCamere al 31 dicembre 2025 raccontano una storia diversa.

I capitali del Medio Oriente in quattromila imprese

Quella che è fatta di 4mila imprese italiane con soci mediorientali e un capitale versato che supera i 415 milioni di euro. Dalla “spiaggia” alla “fabbrica”: il cambio di strategia. La prima grande evidenza è lo spostamento del baricentro dagli asset “emozionali” a quelli “industriali”.

La manifattura è oggi il settore dominante degli investimenti che arrivano dal Golfo, assorbendo 185 milioni di euro (il 44,6% del totale). Questo dato è la spia di un cambiamento di paradigma: i fondi sovrani e i privati del Golfo non cercano più solo rendite immobiliari, ma il know-how industriale. Investire in una fabbrica meccanica o in un’azienda tecnologica nel Nord Italia significa, per Paesi come gli Emirati Arabi Uniti, assicurarsi un accesso privilegiato a brevetti, processi produttivi e competenze ingegneristiche.

L’Italia, in questo scenario, non più solo una meta turistica o la patria del lusso di grande qualità artigianale, ma un laboratorio di competenze necessario per la transizione post-petrolifera delle economie arabe.

L’interesse per la logistica

Un altro tassello fondamentale è rappresentato dai trasporti e dalla logistica, che pesano per il 12,6% del portafoglio (52,3 milioni di euro). In un contesto geopolitico dove le rotte marittime sono instabili, il controllo di snodi logistici in Italia è una mossa di scacchi magistrale. L’interesse per la logistica italiana si inserisce nella visione di nuovi corridoi commerciali che collegano l’India e il Golfo all’Europa.

Partecipare al capitale di aziende che gestiscono magazzini e infrastrutture di trasporto significa per questi investitori posizionarsi strategicamente lungo i flussi di merci che attraversano il Mediterraneo, sfruttando la centralità geografica della Penisola.

Due filosofie di “conquista”: Emirati vs Qatar

L’analisi granulare di InfoCamere permette di distinguere due stili d’investimento profondamente diversi, quasi opposti. Da un lato, il modello capillare degli Emirati Arabi Uniti. Con il 40,8% del capitale totale (170 milioni), gli Emirati scelgono una presenza diffusa, entrando in centinaia di piccole e medie imprese. È una strategia di rete, che punta a influenzare il tessuto produttivo in modo pervasivo, dal basso.

Dall’altro lato, il modello chirurgico del Qatar. Il Paese affacciato sul Golfo, uno degli Stati più ricchi del mondo, nell’immaginario collettivo mondiale l’emblema del petrolio, pur avendo una quota del 20% nel pacchetto totale delle risorse giocate in Italia, concentra i suoi 83,4 milioni di euro in sole 32 società. È l’approccio del “grande player”: poche partecipazioni, ma di peso enorme, spesso focalizzate su campioni nazionali o settori ad altissima barriera d’ingresso.

Il “soft power” dei capitali in tempo di crisi

Forse l’aspetto più attuale, quello della “diplomazia silenziosa” del capitale. In un’epoca segnata da conflitti aperti e tensioni geopolitiche estreme nel quadrante mediorientale, il Registro delle Imprese italiano diventa quasi una zona franca. Qui, partecipazioni provenienti da Israele (14,3%), Libano (10,2%), Arabia Saudita (5,2%) e Iran (5%) convivono all’interno dello stesso sistema economico. Mentre la diplomazia politica fatica a trovare punti d’incontro, i flussi finanziari trovano in Italia un terreno neutro.

Questa presenza strutturata suggerisce che il nostro Paese viene percepito come un porto sicuro, capace di garantire stabilità agli investimenti anche quando le aree di origine sono in subbuglio.

La geografia dell’Italia del Golfo

Sebbene i dati parlino di una presenza nazionale, la distribuzione settoriale suggerisce una geografia interna precisa. L’interesse per la manifattura sposta l’asse verso il cuore produttivo del Nord-Est e della Lombardia, dove risiede il valore aggiunto tecnologico. Al contempo, l’attenzione per la logistica e i trasporti riaccende i riflettori sugli interporti e sugli scali del Centro-Sud, confermando l’importanza strategica dei porti italiani per i fondi sovrani che mirano a controllare la catena di approvvigionamento europea.

Nel Golfo la diversificazione economica, oltre l’era del petrolio

Oltre i numeri, un’Italia come campo da gioco. Cosa si legge davvero dietro questo trend? Non solo una questione di attrazione di investimenti esteri , ma una progressiva integrazione dell’economia italiana nelle manovre finanziarie globali dei colossi del Golfo.

La finanza e le attività assicurative, che pesano per il 10,8% (44,7 milioni), confermano che l’interesse non è solo verso ciò che l’Italia “produce”, ma punta a conoscere come l’Italia “gestisce” i capitali. I dati di InfoCamere ci dicono che il sistema produttivo nazionale è diventato uno dei principali campi da gioco delle manovre finanziarie mediorientali.

In questo scacchiere, l’Italia offre la qualità delle sue imprese e la sua posizione geografica, diventando un asset fondamentale nelle strategie di diversificazione economica di player che guardano oltre l’era del petrolio.