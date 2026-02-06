L’Italia di cricket contro gli Emirati: la guida un sudafricano
Madsen è originario di Avetrana: sua nonna era piemontese
(Fonte: Facebook)
In campo in India l’Italia che affronta nel cricket gli Emirati Arabi Uniti nel Match 15 dei warm-up dell’ICC Men’s T20 World Cup 2026. Al MA Chidambaram Stadium di Chennai in corso la partita che serve agli azzurri come ultimo test prima dell’esordio ufficiale.
Italia contro Emirati Arabi
Il torneo principale parte domani con l’evento più grande nel calendario internazionale di cricket T20.
L’Italia arriva fiduciosa all’appuntamento dopo la vittoria contro il Canada nei warm-up e punta a consolidare ritmo, strategia e formazioni in vista della fase a gironi.
Gli Emirati, team con più esperienza internazionale, cercano risposte e una migliore performance dopo una sconfitta recente nei warm-up contro il Nepal.
Azzurri pronti per la prima storica World Cup
L’Italia entra in campo con un mix di veterani e giocatori emergenti, guidati dal capitano Wayne Madsen.
Nato in Sudafrica ma in possesso di passaporto italiano grazie alle origini della nonna materna di Avigliana nel Torinese, Madsen è stato nominato capitano nel novembre 2025, sostituendo Joe Burns in vista della storica partecipazione dell’Italia alla Coppa del Mondo T20 2026.
La squadra ha dimostrato potenziale nella partita d’apertura contro il Canada vincendo di dieci punti, e oggi vuole sfruttare l’accoppiata di battitori dei fratelli Mosca per costruire un punteggio competitivo.
Gli Emirati, pur con esperienza nei tornei ICC, non possono permettersi cali di concentrazione. L’esito di questo warm-up darà indicazioni utili sulle scelte di formazione e sulle strategie per la fase ufficiale del T20 World Cup 2026, che vede l’Italia in un gruppo difficile ma con chance di crescere.
