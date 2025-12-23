Sport

Lo Yacht Club di Monaco saluta il 2025 con gli YCM Awards-Trofeo UBS

di Redazione - 23 Dicembre 2025

Yacht Club Monaco Awards , Paul Cayard, Pierre Casiraghi, Prince Alberto II of Monaco, James Spithill, December 16, 2025, Monaco, Monaco (photo Gian Mattia D’Alberto/Lapresse) Yacht Club Monaco Awards, Paul Cayard, Pierre Casiraghi, Principe Alberto II di Monaco, James Spithill,, 16 Dicembre 2025 , Monaco, Monaco (photo Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)

Dall’articolo di La Presse – Oggi lo YCM conta 2.500 membri di 82 nazionalità, richiamando il significato profondo dell’appartenenza al Club: diventare “guardiani di un’eredità e costruttori di un futuro marittimo più sostenibile”

Si è chiuso ufficialmente il 2025 allo Yacht Club de Monaco con la serata degliYCM Awards – Trofeo UBS, appuntamento che ogni anno riunisce la grande famiglia del Club sotto la presidenza di S.A.S. il Principe Alberto II. Un momento di sintesi, ma anche di visione, in cui sport, tradizione e innovazione raccontano l’identità di uno dei circoli nautici più influenti al mondo.

Nel suo intervento, il Sovrano ha accolto i nuovi soci – oggi lo YCM conta 2.500 membri di 82 nazionalità – richiamando il significato profondo dell’appartenenza al Club: diventare “guardiani di un’eredità e costruttori di un futuro marittimo più sostenibile”, promuovendo “i valori dell’eccellenza” e la loro trasmissione “alle generazioni future”

Questi principi trovano espressione concreta nell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’, che vede lo YCM attore centrale nella tutela degli oceani e nello sviluppo dell’innovazione marittima. Il Principe Alberto II ha ricordato il ruolo strategico del SEA Index, oggi adottato in una ventina di porti nel Mediterraneo, alle Seychelles e nei Caraibi: in cinque anni ha certificato oltre cento yacht sopra i 24 metri, affermandosi come “uno strumento globale per ridurre l’impronta ambientale”. Accanto a questo, il Monaco Energy Boat Challenge, attivo dal 2014, è stato definito “un laboratorio di innovazione di riferimento mondiale”, orientato alla progettazione di soluzioni nautiche a zero emissioni.

La serata si è aperta con un omaggio alla memoria e alla continuità: la consegna dei diplomi a tre soci che celebrano cinquant’anni di appartenenza al Club, a testimonianza dei legami solidi e duraturi su cui lo YCM si è costruito nel tempo.

Al centro della cerimonia, il Premio Speciale YCM Awards – Trofeo UBS è stato assegnato a Paul Cayard, socio dello YCM da oltre trent’anni, insieme al suo compagno di squadra Frithjof Kleen, per il titolo mondiale Star conquistato nel 2025. A 37 anni dal primo successo iridato, il leggendario velista americano continua a scrivere una carriera straordinaria. “Essere premiato qui allo Yacht Club de Monaco mi rende davvero molto orgoglioso”, ha raccontato Cayard, ricordando un percorso che lo ha portato dalla Louis Vuitton Cup alla Whitbread Round the World Race.

Un titolo costruito su lavoro e determinazione: “Io e Frithjof abbiamo iniziato a navigare insieme tre anni fa e ci siamo posti l’obiettivo di vincere di nuovo il campionato del mondo Star. Quest’anno abbiamo messo tantissimo impegno e ci siamo allenati duramente. Abbiamo vissuto una settimana eccezionale che non dimenticherò mai”.

Gli YCM Awards – Trofeo UBS hanno celebrato una stagione sportiva 2025 di altissimo livello, con le performance di Kostia Belkin nel circuito classico, la vittoria di Oren Nataf nella RORC, il quinto titolo mondiale di Vladimir Prosikhin in RC44, e i risultati di Joost Schuijff e Remon Vos in regate iconiche come la Rolex Fastnet Race e la Rolex Middle Sea Race.

Momento particolarmente significativo è stato il riconoscimento a Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Yacht Club de Monaco, e a Peter Harrison, protagonisti della vittoria assoluta nell’Admiral’s Cup 2025, premiata durante la serata con uno YCM Awards – Trofeo UBS ‘Sailor of the Year’. “È un momento davvero molto speciale. Questa è una Coppa unica per il livello delle persone, degli equipaggi e delle barche contro cui abbiamo dovuto lottare” ha dichiarato Casiraghi, sottolineando il valore del successo per il Club e l’orgoglio per i soci impegnati ai massimi livelli.

Spazio alle classi monotipo, con il riconoscimento della costanza e della competenza: in Smeralda 888, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie è stato premiato per il secondo posto all’International Championship 2025, mentre nel J/70 è stato celebrato Stefano Roberti, campione monegasco. Le due flotte si ritroveranno dal 5 all’8 marzo per la 42ª Primo Cup – Trofeo UBS.

Uno sguardo al futuro è arrivato con gli YCM Youth Awards – Trofeo UBS a Louise Debeaumont e con l’annuncio della partecipazione di ‘Tuiga’ e ‘Viola’ alle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.

A tracciare il bilancio della serata è stato il Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri, che ha sottolineato l’eccezionalità della stagione appena conclusa. “Penso che quest’anno sia stato eccezionale – ha dichiarato – È incredibile riuscire a mantenere, anno dopo anno, lo stesso livello nello stesso sport e con gli stessi risultati. Non sono molti gli yacht club che possono contare su soci capaci di raggiungere questo livello”.