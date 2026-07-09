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Venezia, dopo 15 anni il primo restauro del “Labirinto Borges”

di Redazione - 9 Luglio 2026

(LaPresse)È stato presentato oggi a Venezia il restauro del Labirinto della Fondazione Giorgio Cini, dedicato allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il gioiello dell’isola di San Giorgio Maggiore si rinnova dopo quindici anni di vita. “Da tempo avevamo tema e progetto – dice Renata Codello, Segretario Generale Fondazione Giorgio Cini -, mancavano le modalità per far convivere le piante di più lunga vita con le nuove”. Un duro lavoro in perfetta sintonia con PwC Italia, Main Sponsor del Progetto. “Erano nostri il desiderio e la volontà di contribuire a migliorare l’accessibilità delle cose belle che ci sono nel nostro paese”, le parole del presidente di PwC Giovanni Andrea Toselli. “Andremo avanti con progetti che aumentano la conoscenza”, ha aggiunto.