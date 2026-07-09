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Muse Image di Meta, il lato oscuro dell’AI che usa le tue foto

di Marzio Amoroso - 9 Luglio 2026

Muse Image è il nuovo modello di generazione di immagini sviluppato dai Meta Superintelligence Labs. È integrato in Meta AI, Instagram, WhatsApp e presto in altre piattaforme del gruppo. Non è un semplice generatore di immagini. È un sistema agentico, capace di ragionare, correggersi e usare strumenti esterni per creare contenuti visivi complessi. Questa potenza però apre un fronte delicato: la sicurezza e la privacy degli utenti. Soprattutto quando le immagini generate vengono pubblicate sui social.

La funzione @username: dove nasce il rischio

Il nodo principale è la funzione @username. Muse Image può usare le foto pubbliche di un profilo Instagram per ricreare volti e pose. Basta inserire il nome utente nel prompt. Il modello è in grado di generare nuove immagini con il tuo volto in scenari diversi. Se pubblichi una immagine generata con Muse, un altro utente può richiamare il tuo profilo pubblico. Può chiedere al modello di inserirti in contesti nuovi. Può creare varianti della tua immagine originale. Tutto questo senza un consenso esplicito, perché il sistema si basa sulla disponibilità pubblica dei contenuti.

Riuso e manipolazione delle immagini con Muse Image

Il problema di sicurezza nasce dal riuso non autorizzato. Le immagini generate con Muse possono essere reinterpretate da altri utenti. Il modello permette di modificare ambientazioni, espressioni, stili e contesti. Questo espone a rischi concreti. Un volto realistico inserito in uno scenario fuorviante può alimentare disinformazione, meme aggressivi o contenuti indesiderati. La linea tra immagine reale e immagine generata diventa sottile. La percezione pubblica può confondersi.

Watermark e opt‑out: misure utili ma non risolutive

Meta per Muse Image ha previsto un watermark digitale invisibile nelle immagini generate. Serve a riconoscere i contenuti creati con l’AI. Esiste anche un’opzione di opt‑out per impedire l’uso del proprio volto nei sistemi di generazione. Queste misure sono importanti. Tuttavia, non eliminano il rischio di riutilizzo e manipolazione delle immagini già pubblicate. Il modello resta progettato per lavorare sui contenuti disponibili online.

Come tutelare la propria identità visiva

Per ridurre l’esposizione è consigliabile usare profili privati quando possibile. Limitare la pubblicazione di immagini generate con Muse Image se non si desidera che vengano riprese da altri. Valutare l’uso di watermark visibili personali, oltre a quelli invisibili integrati dal sistema. La generazione di immagini con AI è una opportunità enorme per creatività e marketing. Ma richiede consapevolezza. Con Muse Image, la gestione della privacy e della sicurezza diventa parte integrante della strategia digitale di ogni utente e di ogni brand.

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