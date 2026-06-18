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Lollobrigida “Con 1 miliardo il provvedimento Coltivaitalia garantisce un futuro al settore”

di Italpress - 18 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La commissione Agricoltura della Camera ha approvato il Coltivaitalia, un provvedimento che garantisce oltre un miliardo di euro di investimenti in Agricoltura. Ringrazio il presidente Carloni e i componenti per il loro lavoro su una legge davvero importante per il settore primario. Il Parlamento ha svolto il lavoro di approfondimento necessario al fine di garantire l’efficacia di un provvedimento che, per importanza, non si vedeva in Italia dalla legge Quadrifoglio del ’77. Il ColtivaItalia rafforzerà settori che possono esprimere grandi potenzialità e che si inseriscono nel piano di investimenti in agricoltura del governo Meloni che ad oggi raggiunge i 16,8 miliardi di euro”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in una nota dopo l’approvazione del disegno di legge “Coltivaitalia”, in commissione Agricoltura alla Camera dei deputati.

“Secondo le stime della The European House Ambrosetti genereranno un impatto che raggiunge i 248 miliardi di euro nel lungo periodo creando benefici per tutto il sistema Italia. Avevamo promesso di riportare l’agricoltura al centro della politica nazionale e lo stiamo facendo”.

Con queste misure, si legge in una nota, “il Governo Meloni, che in questi anni ha già investito 16,8 miliardi di euro nel settore agricolo, intende porre le basi per un modello produttivo più solido, sostenibile, giovane e tecnologico”.

Il Piano, con uno stanziamento complessivo di oltre un miliardo di euro, distribuito nel periodo 2027-2029, mira a “rafforzare l’autonomia produttiva dell’agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).