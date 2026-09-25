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Lollobrigida “Da Agea quasi 3 miliardi alle imprese da inizio anno”

di Italpress - 25 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la road map dei pagamenti di Agea, in linea con l’indirizzo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, volto ad assicurare continuità e tempestività nell’erogazione delle risorse destinate al settore primario. Dal 1° gennaio 2026 l’Agenzia ha erogato complessivamente 2.950.309.001,79 euro, di cui 389.200.280,78 euro dal 4 settembre, confermando l’accelerazione impressa ai pagamenti e la capacità di trasformare le risorse disponibili in liquidità per il sistema agricolo. Le ultime erogazioni interessano campagne comprese tra il 2015 e il 2025, proseguendo così, accanto ai pagamenti più recenti, anche nell’attività di progressiva definizione delle pendenze relative alle annualità pregresse.

“I numeri certificati da AGEA confermano che l’indirizzo che abbiamo dato come Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste si traduce in risultati concreti per gli agricoltori italiani. Quasi 3 miliardi di euro erogati dall’inizio dell’anno significano più liquidità per le imprese, maggiore certezza nelle programmazioni e una Pubblica amministrazione che risponde con tempestività alle esigenze del settore”, dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Una parte rilevante delle ultime erogazioni riguarda gli interventi del Piano Strategico della PAC 2023-2027. Agea ha disposto 240.685.794,01 euro per il PSP SIGC e 16.634.072,41 euro per il PSP NO SIGC. I primi riguardano gli interventi gestiti attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, principalmente connessi a superfici e animali, mentre i secondi comprendono misure non basate sul SIGC, legate in particolare a investimenti e ad altri interventi di sviluppo rurale.

A questi si affiancano 6.298.512,06 euro relativi alla Domanda Unica, nell’ambito dei pagamenti diretti della PAC destinati agli agricoltori, e 6.776.145,28 euro riferiti al PNRR. Un altro capitolo significativo riguarda la tutela delle imprese agricole rispetto agli eventi avversi. Sul fronte della gestione del rischio, l’Agenzia ha erogato 4.180.897,10 euro per gli interventi relativi alle assicurazioni agevolate sulle colture vegetali. A questi si aggiungono 101.389.645,56 euro attraverso AgriCat, il fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali, destinato a indennizzare gli agricoltori per le perdite causate da eventi quali alluvioni, gelo o brina e siccità. Le risorse raggiungono inoltre direttamente alcune filiere strategiche del Made in Italy, sulle quali il ministro Lollobrigida ha recentemente ribadito l’impegno del Governo.

Nel comparto vitivinicolo, Agea ha erogato 4.713.594,69 euro per la misura Investimenti, cui si aggiungono 1.341.823,67 euro per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprendenti saldi, fideiussioni e anticipi. Per il settore olivicolo sono stati invece disposti 371.225,04 euro. Interventi che si inseriscono nell’indirizzo indicato dal Ministro, che nelle ultime settimane ha richiamato il valore strategico del vino italiano e, per la filiera olearia, la necessità di garantire liquidità alle imprese, tutelare il reddito degli agricoltori e rafforzare la competitività del Made in Italy.

Sul fronte dei Programmi Operativi – volti a rafforzare la competitività delle imprese, migliorare la qualità delle produzioni e favorire una maggiore sostenibilità e organizzazione delle filiere -, l’Agenzia ha erogato complessivamente 6.009.727,45 euro destinati ai comparti ortofrutticolo e pataticolo. Infine per il comparto zootecnico, Agea ha inoltre erogato 50.837,76 euro a sostegno della filiera delle vacche da latte. A questi si aggiungono 748.005,75 euro per gli interventi nazionali destinati allo smaltimento delle carcasse animali, risorse che sostengono le aziende nei costi legati alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento degli animali morti in azienda, contribuendo alla corretta gestione sanitaria e ambientale degli allevamenti.

“Ogni risorsa destinata all’agricoltura deve arrivare a chi produce valore, tutela il territorio e rafforza il Made in Italy”, dice il Ministro Lollobrigida. “Continueremo a lavorare con Agea, che ringrazio per il lavoro eccellente, e con il Direttore Vitale, affinché gli strumenti della PAC, del PNRR, della gestione del rischio e del sostegno alle filiere strategiche siano sempre più efficaci, perché sostenere il reddito degli agricoltori significa difendere la sovranità alimentare della Nazione e la competitività del nostro sistema produttivo”, conclude il Ministro.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

