Sport

Lookman può lasciare l’Atalanta: è vicino al Fenerbahce

Fine della telenovola: l'attaccante può lasciare la Dea per la Turchia

di Pietro Pertosa - 30 Gennaio 2026

Le telenovela Lookman diventa turca: l’attaccante dell’Atalanta, al centro dall’estate (e forse anche da prima) dei rumors di mercato, potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club sarebbe vicino a chiudere l’intesa con la Dea. Le cifre che ballano sul tavolo delle trattative sono di quelle davvero importanti. All’Atalanta andrebbero 35 milioni di euro più bonus, che potrebbero portare l’affare a chiudersi attorno ai 40 milioni. Mentre al calciatore un contratto quadriennale da nove milioni di euro a stagione.

Lookman vicinissimo al Fenerbahce

Sarebbe un buon colpo per il club che, così, potrebbe rilanciare la sfida agli odiati cugini del Galatasaray. Che in attacco hanno, per dire, il partner d’attacco di Lookman con la Nigeria e cioè l’ex centravanti del Napoli scudettato (di Spalletti) Victor Osimhen. Si ritroverebbero sulle opposte sponde del Bosforo. L’affare, a quanto pare, sarebbe pronto a chiudersi. Si attenderebbero solo le firme per l’annuncio. L’Atalanta, che ha recuperato Scamacca e preso Raspadori, però potrebbe tornare sul mercato in caso di cessione per rinforzare il reparto offensivo.

La telenovela (turca)

Lookman al Fenerbahce chiuderebbe una telenovela che si trascina da tempo e che in estate ha toccato momenti di scontro, anche pubblici, tra la società e il suo calciatore. L’attaccante nigeriano, difatti, desidera da tempo lasciare Bergamo. Si era parlato, nei mesi scorsi, di un forte interessamento dell’Inter. Che il nigeriano fosse ormai stufo era cosa risaputa. Dopo le polemiche con il Gasp, che si era pure scusato, era giunto lo scontro con Juric. Il tecnico croato ha poi lasciato l’Atalanta e al suo posto è arrivato Palladino.