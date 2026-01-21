Attualità

Maltempo in Sicilia: scuole chiuse e circolazione ferroviaria limitata

Il governatore Schifani ha chiesto a tutte le strutture regionali e locali di mantenere altissimo il livello di allerta

di Enzo Ricci - 21 Gennaio 2026

Scuole chiuse oggi, a causa del maltempo perdurante, a Catania, Messina, Agrigento, Enna, Siracusa e Ragusa. Nell’ordinanza emessa, il primo cittadino catanese Enrico Trantino ha disposto anche la chiusura del Giardino Bellini, dei cimiteri, dei parchi e degli impianti sportivi comunali, dei musei e nelle biblioteche, dei mercati storici e rionali. I cittadini sono obbligati a “muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e a non conferire i rifiuti, sia domestici sia non domestici”.

Tragedia scongiurata a Palermo

Una autovettura Mitsubishi Pajero è stata trascinata ieri sera dalle onde ed è finita in mare nel porticciolo dell’Arenella, a Palermo. Inizialmente si pensava che vi fosse qualcuno a bordo della vettura. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco per le verifiche del caso.

La circolazione ferroviaria

Nella giornata di domani la circolazione ferroviaria, limitata dal maltempo, riprenderà gradualmente. “Al termine delle preventive verifiche tecniche della linea, saranno riattivate: alle 7.30 la Catania-Palermo, alle 13.15 la Caltanissetta-Agrigento e alle 14 la Siracusa-Caltanissetta. Riprenderà domani, con alcune modifiche all’offerta, anche la circolazione sulla Messina-Catania-Siracusa, mentre resterà chiusa la Catania-Caltagirone”, si legge nella nota di Rfi.

L’allerta meteo nelle diverse aree del territorio della Sicilia

La Protezione civile ha previsto allerta meteo rossa per la fascia ionica tra Messina e Catania. Allerta arancione per il resto della provincia catanese, la zona tirrenica tra Messina e Palermo e le province di Siracusa, Ragusa ed Enna. Gialla sul quadrante centro-occidentale.

Il governatore Schifani assicura massima attenzione

“Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi dell’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia e che, nelle prossime ore, è destinata a intensificarsi ulteriormente. Proprio per questo ho chiesto a tutte le strutture regionali e locali di mantenere altissimo il livello di allerta”, ha affermato il presidente della Sicilia, Renato Schifani. Secondo Schifani è fondamentale che i Centri operativi comunali “restino pienamente presidiati e che il coordinamento tra Protezione civile, sindaci, prefetture, Vigili del fuoco e volontariato sia costante e senza interruzioni. Le prossime ore sono delicate e richiedono il massimo senso di responsabilità da parte di tutti. Solo quando il maltempo sarà cessato potremo procedere a una prima conta dei danni e valutare la dichiarazione dello stato di calamità naturale”.