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Alessandro Di Battista sta tornando in Italia da Cuba: il volo è partito

di Maria Graziosi - 11 Settembre 2026

Alessandro Di Battista, durante il flashmob per il popolo palestinese a Circo Massimo, durante la festa del Fatto Quotidiano, Roma 9 settembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Alessandro Di Battista sta tornando in Italia. Il volo su cui è stato imbarcato, in partenza dalla capitale cubana de L’Avana, è decollato da poco. Lo riportano le agenzie di stampa. L’ex deputato del Movimento Cinque Stelle è a bordo di un volo che è partito dalla capitale dell’Isola caraibica. E diretto a Roma. Alessandro Di Battista è rimasto ricoverato a Cuba dopo aver accusato un malore mentre si trovava a Cuba. Dove era impegnato nella redazione di un reportage giornalistico. Lì è stato curato e sottoposto a un intervento chirurgico. Proprio il via libera dei medici dell’Hospital Clinico Quirurgico Hermanos Ameijeiras dell’Avana ha consentito all’ex rappresentante M5s di poter tornare in Italia.

Di Battista di rientro in Italia

Era proprio questo, per Alessandro Di Battista, l’ultimo scoglio. Il parere dei medici che l’hanno curato fino ad ora. Evidentemente, anche dalle ultimissime visite pre-partenza, le condizioni dell’attivista sono apparse in miglioramento. O, comunque, tali da consentire a Di Battista di affrontare un volo transoceanico in tranquillità. Dallo stesso Di Battista, nelle scorse ore, sono giunti i ringraziamenti all’equipe medica che l’ha curato per il tramite dell’associazione Schierarsi che ha pubblicato un messaggio proprio nelle scorse ore. Il presidente, Luca di Giuseppe, ha postato una foto dell’aeroambulanza su Instagram. E ha scritto. “Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora: grazie ancora a tutti i medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite”.