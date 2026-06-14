Storie

Il comunismo tra utopia e realtà: perché non fu mai “una buona idea”

Il comunismo: perché i totalitarismi non furono un errore di applicazione, ma l'inevitabile esito di una teoria e di un'utopia intrinsecamente illibertarie

di Anna Tortora - 14 Giugno 2026

Dire che il comunismo “partì da una buona idea” è uno dei più grandi malintesi della storia moderna. Sebbene l’ottocentesca critica allo sfruttamento degli operai potesse sembrare mossa da intenti umanitari, l’impianto teorico di partenza conteneva già i germi del totalitarismo.

I regimi del Novecento non hanno “tradito” un’idea pura: ne hanno semplicemente mostrato il volto inevitabile quando la si cala nella realtà.

Il peccato originale della teoria: La violenza e la coercizione

Chi analizza il comunismo alla radice contesta la struttura stessa del pensiero marxista, basata su premesse intrinsecamente illibertarie:

L’utopia coercitiva: Per abolire la proprietà privata, cancellare le classi e pianificare ogni singolo aspetto economico, lo Stato deve esercitare un controllo totale e asfissiante sull’individuo.

La violenza come metodo: Nel Manifesto del Partito Comunista (1848), la rivoluzione violenta e la “dittatura del proletariato” non sono opzioni teoriche, ma tappe obbligate. La violenza di Stato era prescritta fin dal principio.

L’errore antropologico: L’ideologia si fondava su una visione errata della natura umana, convinta di poter azzerare l’iniziativa e gli incentivi individuali in favore di un collettivismo forzato.

Il controllo delle coscienze: Dall’Ateismo di Stato alle “Religioni Secolari”

Il tentativo di plasmare un “uomo nuovo” si è tradotto nel Novecento in un attacco sistematico alla libertà più intima: quella spirituale. Considerando la religione come l'”oppio dei popoli” e uno strumento di sottomissione, i regimi hanno imposto l’ateismo con la forza bruta:

Persecuzioni e Gulag: Centinaia di migliaia di sacerdoti, monaci, imam e semplici fedeli furono arrestati, deportati o giustiziati.

Cancellazione culturale: Chiese, moschee e templi furono rasi al suolo o trasformati in stalle e “musei dell’ateismo” (l’Albania arrivò a proclamarsi “primo Stato ateo al mondo” nel 1967).

Indottrinamento: Il monopolio educativo impose la propaganda fin dall’infanzia, spingendo i bambini a denunciare i genitori che praticavano i culti in segreto.

L’aspetto più tragico e paradossale di questo ateismo di Stato è che i regimi non hanno eliminato i dogmi, ma li hanno sostituiti con una falsa religione politica, applicando le strutture della fede allo Stato e al Partito:

Il Culto della Personalità (I nuovi Dei): Leader come Lenin, Stalin, Mao o Kim Il-sung sono stati divinizzati. Il corpo imbalsamato di Lenin è diventato l’equivalente laico delle reliquie di un santo. I testi di Marx ed Engels sono stati trattati come Sacre Scritture indiscutibili.

L’Inquisizione Rossa: Chi deviava dalla linea del Partito non era un oppositore politico, ma un “eretico”. Durante le Grandi Purghe, i processi farsa e le “autocritiche” pubbliche ricalcavano fedelmente i rituali di sottomissione psicologica dell’Inquisizione medievale.

Il Paradiso in Terra: Il comunismo ha promesso un’escatologia laica. Chiedeva il sacrificio totale del presente, delle libertà e della vita dei cittadini in nome di una fede cieca in un “futuro radioso” che non sarebbe mai arrivato.

L’inevitabile fallimento di un’utopia astratta

Il comunismo non è fallito per “errori di applicazione”. È fallito perché la sua stessa idea di partenza pretendeva di piegare la realtà e la natura umana a un modello teorico astratto.

Cancellando la proprietà, il libero pensiero e la libertà di culto, ha finito per sostituire il vecchio ordine con una finzione totalitaria asfissiante, dove il Partito si è fatto Dio e lo Stato si è fatto Chiesa, pretendendo di controllare non solo i corpi, ma anche le anime dei cittadini.

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