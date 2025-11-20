Attualità

Maria Elena Boschi: dall’ultimo litigio in tv al nuovo amore con Vaccarella

Il cognato di Giovanni Malagò è la sua nuova fiamma

di Dave Hill Cirio - 20 Novembre 2025

La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi

Un nuovo amore per Maria Elena Boschi: Roberto Vaccarella. La parlamentare di Italia Viva torna al centro dei gossip non per una delle sue tante prese di posizione politiche, ma per le voci su una nuova storia sentimentale.

Chi è Maria Elena Boschi

Boschi è nota in Italia per il suo ruolo politico: è stata sottosegretaria alle Riforme, ministra per le Riforme Costituzionali, ed è oggi una figura di primo piano nel suo partito. Nei media, ogni volta alle cronache soprattutto per le sue battaglie politiche – l’ultimo in Rai al Tg2Post con l’ex ministro azzurro Maurizio Gasparri – , ma stavolta le cronache la riguardano sul fronte privato.

La deputata è stata avvistata di recente con l’avvocato Roberto Vaccarella. E il gossip ha preso subito quota. Le indiscrezioni raccontano che i due siano stati visti insieme a Capalbio, in Toscana. Secondo Dagospia, l’avvicinamento tra Boschi e Vaccarella dura da qualche settimana.

La fine dell’amore con Giulio Berruti

La fine della relazione con l’attore Giulio Berruti ha già alle spalle un capitolo ufficiale: Boschi l’ha confermata in radio, durante la trasmissione Un giorno da pecora. “Sì, purtroppo è vero”, ha detto, parlando di un “dispiacere profondo” per entrambi. I due stavano insieme da cinque anni.

Sull’ipotesi del nuovo amore, però, Maria Elena Boschi ha mantenuto il riserbo: quando le è stato chiesto se fosse impegnata con Vaccarella, ha risposto “No comment”.

Chi è Vaccarella

Chi è dunque questo avvocato al centro dei gossip attuali? Roberto Vaccarella è un professionista romano abbastanza noto, con uno studio legale legato alla sua famiglia.

Ha una parentela interessante, già nota ai media: è fratello di Elena Vaccarella, compagna di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026.

In passato, Roberto è stato legato sentimentalmente a Lavinia Spingardi, giornalista di Sky.

Secondo il settimanale Chi, Boschi e Vaccarella sarebbero stati fotografati durante un weekend insieme: passeggiate, momenti tranquilli, anche in bicicletta.

Questo quadro alimenta l’idea che non si tratti di una semplice amicizia, ma di un legame più profondo.

Dal canto suo, Boschi ha scelto di non negare né confermare in modo plateale. La parlamentare conferma la fine con Berruti, ma non vuole entrare nel dettaglio della sua nuova vita privata.

La rottura con Berruti sembra essere arrivata senza drammi: In molti sostengono che sia avvenuta “senza rancore e senza clamore”.

I motivi della separazione non sono stati svelati nei dettagli, ma alcune indiscrezioni parlano di impegni famigliari e professionali che avrebbero allontanato nel tempo la coppia.

