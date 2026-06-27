Libano, Tajani: Hezbollah scontenta, Iran favorisca l’accordo
Il ministro a Dubrovnik: per loro non è una vittoria
Dubrovinik, 27 giu. (askanews) – “È chiaro che Hezbollah non è contenta che possa essere ridotto il suo potere, che possa essere anche l’obiettivo di disarmarlo. Ovvio. Bisogna vedere se l’Iran favorirà almeno l’accordo. Questo è il tema. Però certamente non è una vittoria per Hezbollah l’accordo che stato fatto a Novosibirsk. Ieri hanno fatto una manifestazione, quindi vediamo come procedere però Hezbollah non può continuare a svolgere un ruolo militare al di fuori della legalità istituzionale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa durante il Forum di Dubrovnik.
Torna alle notizie in home