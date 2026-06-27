Cronaca

Biglietti Vasco a Udine, occhio alla truffa. Il sito clone che svuota i conti dei fan

La caccia al biglietto diventa terreno perfetto per i truffatori e alcuni fans di Vasco alla ricerca di un ticket per i concerti di Udine sono già caduti nella frode

di Marzio Amoroso - 27 Giugno 2026

I concerti di Vasco Rossi al Bluenergy Stadium di Udine sono sold out da mesi. Per molti fan rimasti senza biglietto la ricerca online è diventata un’ossessione quotidiana. In questo contesto di forte domanda si inserisce la truffa del sito clone, costruito per intercettare proprio chi cerca disperatamente un posto per le date friulane. Il portale finito richiama in modo evidente il sito ufficiale vascolive.vivaticket.it. La somiglianza non riguarda solo l’indirizzo web. Grafica, struttura e contenuti risultano studiati per confondere anche l’utente più attento.

Come funziona il sito clone

Il sito promette biglietti disponibili per entrambe le date di Udine. I posti sembrano presenti in ogni settore dello stadio, nonostante il sold out da tempo. L’utente può scegliere il settore, compilare i dati e arrivare alla fase di pagamento. Qui emerge il primo segnale chiaro di allarme. Il portale propone il bonifico bancario come unica modalità di pagamento. Le piattaforme ufficiali di ticketing utilizzano sistemi diversi, come carte, wallet digitali e circuiti certificati. La richiesta di bonifico dovrebbe far scattare subito il sospetto. Dopo il pagamento, i fan non ricevono alcun biglietto. Nessuna mail di conferma reale, nessun codice valido per l’accesso al concerto. In diversi casi le persone hanno perso centinaia di euro, convinte di aver trovato l’ultima occasione per vedere Vasco a Udine.

Perché il raggiro sembra credibile

La truffa sfrutta alcuni elementi chiave. La pressione psicologica del sold out, la grafica simile al sito ufficiale. La promessa di spedizioni rapide dei biglietti, i prezzi in linea con il mercato, quindi non esagerati. Tutto appare normale, almeno in superficie. Chi entra nel sito vede un ambiente che ricorda le piattaforme di vendita più note. L’uso del marchio Vasco Live e del riferimento a Vivaticket crea un’illusione di affidabilità. Il fan si concentra sul risultato, cioè il biglietto, e spesso trascura i dettagli tecnici.

Come difendersi dalle truffe sui biglietti

Il primo passo è controllare sempre l’URL con attenzione. Piccole variazioni nel nome del dominio possono nascondere siti falsi. È importante verificare anche le modalità di pagamento. La presenza del solo bonifico bancario rappresenta un campanello d’allarme forte. In caso di dubbio conviene chiudere la pagina e raggiungere il sito ufficiale digitando l’indirizzo a mano. Chi ha già effettuato un pagamento dovrebbe raccogliere tutte le prove disponibili e rivolgersi subito alle forze dell’ordine. La denuncia resta lo strumento principale per contrastare questi raggiri.