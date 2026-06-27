In ricordo di Emilio Colombo
Il 24 giugno di tredici anni fa moriva Emilio Colombo, un lucano eccellente, figura di spicco di una grande generazione “repubblicana” iscritta nella storia del cattolicesimo democratico. Veniva a mancare (si usa dire “scompariva” per simulare un effetto drammaturgico) un grande leader che ha scritto e concorso a scrivere pagine di grande storia. Il riferimento allo “scomparire” non è banale.
Ha molto a che fare con il maneggio retrospettivo della memoria che si assegna un ruolo selettivo spesso amministrato in funzione di un catasto ideologico di cui ci sfuggono mappe e valori. In realtà Emilio Colombo sfuggiva al racconto demiurgico della figurazione populista del rito di strada o di Palazzo. Nessuno all’epoca lo “aveva visto arrivare”.
Né entrava in alcuna linea dinastica se non per il talento naturale e una eleganza eccentrica quasi britannica e una testa razionale nutrita delle culture che formarono un ceto giovane colto aperto sia alle sfide della nascente democrazia che del potere a cui essa chiamava la migliore intellettualità del tempo.
Il suo fu un cattolicesimo “educato” alle responsabilità della vita pubblica vissute partendo dalla Basilicata, regione piccola e intensa nel cuore della eterna questione meridionale ma custode di grandi tradizioni: dal nittismo, da un elevato pensiero giuridico e storico e insieme da una grande letteratura.
Colombo ha segnato intense stagioni della Democrazia Cristiana e ricoperto ruoli di assoluto rilievo, gestito le responsabilità della economia e guidato uno dei Governi della Repubblica. È stato un grande Ministro degli Esteri quando la politica internazionale incarnava storia e profilo di un Paese, ne rappresentava la identità profonda e la autorevolezza.
Ha guidato il Parlamento Europeo figurando fra i precursori di un europeismo come Patria e destino dello spirito pubblico nazionale. Ricevette il prezioso riconoscimento del premio Carlo Magno e in fondo ai suoi anni il premio Jean Monnet.
Fu infine Senatore a vita per i grandi meriti. Che dire di più? Mi chiedo e chiedo.
Possibile che un Paese che deve molto alla classe dirigente che “fece” la Repubblica e la rappresentò degnamente non trovi il tempo per evocarne gli spiriti più elevati, e al netto di pregiudizi e di inevitabili, soggettive fragilità? Così da testimoniare il valore della gratitudine?
Un Paese che non si sa riconoscere nella sua storia migliore non ha prospettiva di sopravvivere al declino.
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