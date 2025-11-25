Politica

Il monito di Mattarella: “Sulle Province un processo interrotto”

di Pietro Pertosa - 25 Novembre 2025

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella a difesa delle province e chiede di riannodare i fili di quel riassetto costituzionale che sarebbe dovuto essere alla base della legge che le ha riformate ma che invece “non si è realizzato”. Mattarella è intervenuto a Lecce all’Assemblea delle Province d’Italia. Le parole del Presidente rappresentano un monito importante. Che arriva in un momento storico decisivo. Per le province ma, soprattutto, per l’architettura costituzionale del Paese tra autonomia e progetti di riforme costituzionali.

Mattarella e le Province: “Processo interrotto”

Il Capo dello Stato ha affermato: “La Costituzione sancisce che le Province sono Enti autonomi con i propri statuti, poteri, funzioni. Si tratta di previsioni che non possono essere accantonate. Le Province, titolari di questo status, vivono tuttora nel servizio che rendono alle comunità e ai territori una transizione incompiuta”. Quindi ha aggiunto: “La legge del 2014 è intervenuta su funzioni, ambiti di intervento e procedure in previsione di un riassetto costituzionale che non si è realizzato. Il processo allora previsto si è interrotto e non è stato ripreso né compiuto”.

Troppe incertezze

Mattarella ha dunque spiegato: “Sono rimaste le incertezze sul ruolo delle Province, sull’esercizio dei compiti, sugli indirizzi da assumere e questo incide sull’intero complesso delle Autonomie, con problemi evidenti di coordinamento e di efficacia”. Un vulnus che, prima che a tutto il resto, fa male ai cittadini: “Le disfunzioni, ovviamente, non preoccupano soltanto per le relazioni fra gli enti territoriali. Ma anche, e soprattutto, per la qualità dei servizi resi ai cittadini. Per le opportunità che devono essere promosse e non misconosciute, per i diritti che vanno garantiti nel nostro Paese secondo una misura di uguaglianza. Tutto questo -ha sottolineato Mattarella- pone interrogativi che è necessario superare con organici interventi legislativi”.