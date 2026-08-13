Politica

Il Nord in attesa dell’anti-Salvini. Ma dietro le quinte tutto è pronto

di Alessandro Scipioni - 13 Agosto 2026

Nella Lega i nemici Matteo Salvini aumentano di giorno in giorno, anche se il nome alternativo non esce. Ma tra i dirigenti del partito si guarda ad una mappa geografica ben precisa del dissenso, che individua nel triangolo produttivo formato da Lombardia Veneto e Friuli il luogo naturale in cui prenderà forma la successione e la scelta del futuro leader. Nell’accordo tra i governatori.

In questa geografia del potere il mito del Doge torna spesso a solleticare le ambizioni della base e dei territori ma la memoria storica del movimento riporta subito alla luce i limiti caratteriali di chi ha governato ricordando come molti amministratori locali pur eccellenti nella gestione della cosa pubblica non siano mai riusciti a vestire i panni dei veri leader politici.

La figura di Roberto Maroni resta in questo senso il punto più alto e irraggiungibile; l’amministratore migliore che la Lega abbia mai espresso, però privo di quel carisma messianico e travolgente che aveva reso unico Umberto Bossi.

Una mancanza di tratti carismatici che accomunava del resto anche Flavio Tosi poi transitato in Forza Italia, il quale un tempo decise di non candidarsi alla segreteria, lasciando campo libero a Salvini. Magari con la segreta speranza di poter un giorno arrivare a Palazzo Chigi forte di credenziali amministrative più solide. Ma la celebre gallina di domani, puntualmente non arriva mai.

Eppure la chiave di lettura più profonda e il vero motore di questo fermento risiedono in una dinamica ben precisa che guida ogni mossa politica. Difficilmente simili fibrillazioni e movimenti di truppa prendono il via se non esistono già accordi blindati e un nome forte già pronto per la sfida decisiva.

Sarebbe assolutamente illogico compiere un gesto clamoroso come quello fatto dal direttivo lombardo, senza un disegno strutturato che porti ad un tentativo programmato da tempo e ben congegnato, per andare verso un ben preciso cambiamento.

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