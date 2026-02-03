Politica

Mattarella e le Olimpiadi Milano-Cortina: “Lo sport faccia tacere le armi”

di Redazione - 3 Febbraio 2026

Un appello forte, scandito in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, per richiamare la comunità internazionale al valore universale della pace. È il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro alla Scala, in occasione dell’apertura della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale. Un intervento che rafforza il legame tra sport e diplomazia e che si inserisce pienamente nel percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Chiediamo, con ostinata determinazione, che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi”, ha affermato il capo dello Stato. Mattarella ha sottolineando come i Giochi rappresentino “uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca”.

Il discorso

Nel suo discorso, Mattarella ha posto l’accento sul significato più profondo dello sport. “È incontro di pace, testimonia fraternità nella lealtà della competizione. È il contrario di un mondo fatto di barriere e incomunicabilità”. Un messaggio netto, che contrappone i valori olimpici alla violenza e ai conflitti che “feriscono le coscienze dei popoli e fanno arretrare la qualità della vita”. In questo quadro, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina vengono descritte come un grande evento globale capace di andare oltre la dimensione sportiva. “Il ritrovarsi di atleti, tecnici e dirigenti di oltre novanta Paesi è un’occasione di incontro e conoscenza che parla al nostro tempo difficile”, ha aggiunto il presidente della Repubblica, ribadendo come le Olimpiadi rappresentino un veicolo di speranza condivisa.

Il richiamo alla pace di Mattarella in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina

Il richiamo alla pace ha attraversato anche gli interventi del presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina, confermando una linea comune. Il movimento olimpico come faro di unità e dialogo. Un filo rosso che accompagnerà l’intera settimana milanese del capo dello Stato, fino alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina allo stadio di San Siro. In vista dei Giochi, la presenza e le parole di Mattarella rafforzano il messaggio istituzionale dell’Italia: le Olimpiadi Milano-Cortina non sono solo una sfida organizzativa e sportiva, ma un’occasione per riaffermare, davanti al mondo, i valori di pace, inclusione e fraternità che lo sport sa incarnare.