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Mazzi “Siamo i primi nell’Unione europea per pernottamenti”

di Italpress - 27 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Dal 2022 ravvisiamo un aumento continuo di arrivi e presenze, nonché lo storico sorpasso sulla Francia e l’inseguimento alla Spagna in termini di pernottamenti. Anzi, lo scorso anno, stando ai primi dati diffusi dai rispettivi istituti statistici nazionali, con 535,5 milioni di pernottamenti, abbiamo conquistato il primo posto Ue per presenze, superando la Spagna. Ed è proprio quello delle presenze il dato che vale, perché ci dice quanto a lungo un turista soggiorna da noi e quanto spende, misurando anche la nostra capacità di trattenere ricchezza sui territori. Il dato degli arrivi internazionali, invece, è astratto: vengono conteggiati come arrivi anche i passeggeri che transitano due ore, ad esempio, a Parigi per una coincidenza aerea. La nostra forza non sta nel far transitare le persone, ma nel farle restare. Lavoriamo a questo obiettivo, a far tornare chi è già venuto e lo facciamo migliorando servizi e qualità”. Lo afferma in una intervista al Sole 24 ore il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).