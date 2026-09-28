Torino

“Independent Book Tour”: al via la sesta edizione con 28 case editrici

di Redazione - 28 Settembre 2026

Esperienza di promozione editoriale unica in Italia – ideata dal “Salone Internazionale del Libro di Torino” e da “Hangar del Libro Regione Piemonte”, in collaborazione con “Fondazione Circolo dei Lettori” e con “Exlibris20” – prende il via sabato 3 ottobre la sesta edizione di “Independent Book Tour”, il “viaggio letterario che, dal 2020, mette al centro del suo vasto programma la qualità, la varietà e la ricchezza dell’editoria indipendente del Piemonte”.

Tre mesi di viaggio, la nuova edizione si snoderà lungo nove appuntamenti sul territorio regionale. Il tour, infatti, farà tappa ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino (con una doppia data), Verbania e Vercelli, confermandosi come prezioso momento di valorizzazione del libro e della lettura. Saranno 28 i “marchi editoriali piemontesi” protagonisti degli incontri: un’opportunità per presentare al pubblico progetti innovativi e novità letterarie attraverso spazi di confronto e momenti di intrattenimento e spettacolo, tutti aperti al pubblico e a ingresso libero.

Spiega Lea Iandiorio, project manager “Independent Book Tour”: “La forza del progetto risiede nella diversità delle proposte, delle storie, dei linguaggi e dei punti di vista, espressione di quella ‘bibliodiversità’ che arricchisce il panorama culturale regionale e nazionale. Perché l’editoria è certamente intrattenimento, ma è anche una finestra aperta sulla conoscenza: ci permette di comprendere meglio il presente, di avvicinarci a mondi lontani e di confrontarci con prospettive differenti dalle nostre. Negli anni, intorno al ‘Tour’, è cresciuta una comunità: tornano lettrici e lettori delle passate edizioni e se ne aggiungono di nuovi, rafforzando un legame fondato sulla curiosità, sul confronto e sulla condivisione”.

Il nastro di partenza sarà tagliato, quest’anno, sabato 3 ottobre, a Novara. Il traguardo, venerdì 5 dicembre, a Torino. A ogni tappa del tour, le case editrici indipendenti, selezionate a giugno attraverso la “call Hangar del Libro”, presenteranno il proprio libro del momento, accompagnate da “brani musicali” e “azioni teatrali” a tema, curate dall’Associazione torinese “B-Teatro”. Per il terzo anno consecutivo, inoltre, l’iniziativa vede la partecipazione di alcuni “Gruppi di lettura”. Grazie al progetto #Booklovers della rivista digitale “Exlibris20”, saranno infatti coinvolti lettrici e lettori, selezionati a luglio, anch’essi, attraverso una “call dedicata”, che raccoglie ogni anno tantissimi appassionati di libri e lettura di diverse età. A ogni tappa del tour i cosiddetti “booklovers” affiancheranno una “Casa editrice” ciascuno, per raccontare il loro punto di vista sul libro, trasmettendo così al pubblico punti di vista, emozioni e riflessioni di chi ama immergersi nella lettura, per poi pubblicare sui propri “profili social” recensioni e interviste.

Ad inaugurare ufficialmente il gran “tour” sarà “Selvatiche Edizioni – SEED”, nata nel 2024 a Lesa (Novara) da un’idea di Monica (Moka) Zanon, che sabato 3 ottobre, alle 17,30, al “Circolo dei Lettori” di Novara (“Sala Sibilla” – piazza Martiri della Libertà 3) presenterà il libro sulle martiri cristiane “La statura della palma” di Francesca Del Moro & Jara Marzulli; seguiranno “LAReditore” di Perosa Argentina, con il thriller “Venice – A script of Violence” di Vanessa Genre e “Beppe Grande Editore” (casa editrice fondata a Torino nel 2008 da Nicoletta Campanella) che illustrerà il romanzo “La Volga si getta nel Caspio” dello scrittore russo Boris Andreevic Pil’njak (1894 – 1938), curato da Chiara Correggiari e tradotto da Giuseppe Grande.

Sabato 10 ottobre (ore 18), secondo appuntamento a Torino: il tour farà tappa alle “Gallerie d’Italia” di Intesa Sanpaolo (“Sala Turinetti”, piazza San Carlo 156), nell’ambito della nuova edizione di “Portici di Carta”. In questa occasione “EDT” presenterà il romanzo d’esordio “Playlist per quando torni” di Beatrice Dorigo; “Il Leone Verde Edizioni” porterà al pubblico la riflessione sulla paternità “Che padre sarò?” di Stefano Di Polito e “Graphot Editrice” proporrà “Miracolo a Torino” con gli scatti del fotografo Dario Basile e testi di Angelo Giachello.

La “carovana libraria” toccherà poi Verbania (sabato 17 ottobre), Vercelli (sabato 24 ottobre), per approdare quindi ad Asti e ad Alessandria (sabato 7 e 14 novembre), a Cuneo e a Biella (sabato 21 e 28 novembre), fino al traguardo di Torino (alle 18, presso gli Spazi di “Cascina Roccafranca”, via Edoardo Rubino 45), con “ADD editore” che illustrerà il saggio “La tavola del mondo”, curato da Pierre Singaravélou e Sylvain Venayre (tradotto da Marco Aime e Magda Redaelli) seguito da “Las Vegas Edizioni” che proporrà “L’onda lunga (Un racconto Blues)” di Mariano Rose, da “Voglino Editrice” che presenterà l’albo illustrato “Nina degli Alberi” di Simona Balma Mion e Angelo Di Vito e da “Edizioni Lindau” che racconterà “Non fingere di essere arrivato. Tre viaggi” di Tommaso Bruno.

Per info e programma dettagliato: www.salonelibro.it e www.hangardellibro.it

m.

Nelle foto: Immagine passate edizioni; Locandina “Independent Book Tour”; Lea Iandiorio

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