Mbappé vince la causa contro il PSG che dovrà pagargli 61 milioni

Il calciatore continua a macinare denaro, la squadra francese annuncia ricorso

di Dave Hill Cirio - 16 Dicembre 2025

Kylian Mbappé ottiene una vittoria legale contro il Paris Saint-Germain. la sua causa contro il PSG vale 61 milioni. Gli organi del calcio francese gli riconoscono questo risarcimento. La decisione chiude, almeno in primo grado, uno dei contenziosi più rilevanti del calcio europeo recente.

La rottura tra Mbappé e il PSG

Il contenzioso nasce negli ultimi mesi di Mbappé a Parigi. L’attaccante contesta il mancato pagamento di stipendi e bonus relativi alla stagione 2023-2024. La somma comprende tre mensilità, premi di firma e bonus etici. Il PSG lega quei pagamenti a un presunto accordo verbale sul rinnovo, mai formalizzato.

Secondo Mbappé, nessun documento autorizza il club a trattenere le somme. L’Équipe sottolinea come il giocatore abbia sempre chiesto il rispetto integrale del contratto firmato.

Il ricorso e la decisione

Mbappé presenta ricorso alla Commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel. L’organo gli dà pienamente ragione. La commissione stabilisce che il PSG non può subordinare i pagamenti a impegni futuri mai sottoscritti.

Di 60 milioni l’importo effettivamente stabilito dal giudice che ha deciso la causa: questa somma comprende salari arretrati e diversi bonus dettagliati, con una suddivisione che include circa 37 milioni di bonus e oltre 17 milioni di stipendi dovuti, oltre a piccole somme e spese. Il tribunale ha deciso che quei pagamenti devono essere corrisposti indipendentemente da eventuali ricorsi futuri.

La reazione del PSG

Il Paris Saint-Germain annuncia immediatamente ricorso. Il club ribadisce la propria versione dei fatti e parla di “accordo morale” non rispettato dal calciatore. La dirigenza sostiene di aver agito nell’interesse dell’equilibrio economico.

Secondo L’Équipe, il PSG valuta anche il ricorso a istanze superiori, sportive e civili. La battaglia legale potrebbe quindi proseguire.

La posizione di Mbappé

L’entourage del giocatore parla di “riconoscimento di un diritto evidente”. Mbappé considera la decisione una conferma della correttezza del proprio comportamento. Il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni dirette, ma filtra soddisfazione per l’esito.

