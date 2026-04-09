Attualità

Medio Oriente: la guerra brutale che diventa cibernetica

Gli Usa hanno quasi azzerato la capacità terra-aria di Teheran, Israele attacca la centrale nucleare di Bushehr, l'Iran dispiega gli attacchi hacker

di Dave Hill Cirio - 9 Aprile 2026

Negli ultimi giorni della guerra, una svolta brutale ma anche cibernetica nella crisi mediorientale.

Nelle analisi del Centcom, un mutamento di paradigma bellico senza precedenti. Gli ultimi attacchi hanno segnato la conclusione della fase cinetica dell’Operazione Epic Fury. Un’offensiva che ha ridefinito il concetto di “superiorità aerea” non tramite i jet pilotati, ma attraverso l’attacco robotico di massa.

La strategia del “muro di droni”

Il retroscena tecnico, riportato da testate specializzate come Defense News e C4Isrnet, rivela che gli Stati Uniti hanno testato con successo la dottrina Replicator. Invece di rischiare asset costosi come gli F-35 contro le batterie S-300 iraniane, il Pentagono ha lanciato migliaia di droni a basso costo della famiglia Lucas.

Questi sciami hanno saturato i radar di Teheran, costringendo le difese iraniane a esaurire le scorte di missili intercettori contro bersagli economici, prima che l’attacco reale distruggesse i siti di comando e controllo. Secondo fonti di analisti indipendenti, corrisponde al vero la notizia della capacità terra-aria dell’Iran neutralizzata in meno di 48 ore.

Il fronte Israele-Bushehr: il rischio ambientale

Sul fronte opposto, l’agenzia di stampa estera Al Monitor e canali di intelligence satellitare segnalano un’escalation critica. Israele avrebbe colpito i generatori ausiliari della centrale nucleare di Bushehr.

Non è un attacco al nocciolo, ma una manovra di “interruzione energetica” che, secondo l’Iaea, mette a rischio i sistemi di raffreddamento.

un’offensiva che crea un paradosso strategico. La minaccia di un disastro radioattivo nel Golfo Persico sta costringendo gli alleati regionali (come Qatar ed Emirati) a una mediazione disperata, poiché i loro impianti di desalinizzazione verrebbero contaminati per decenni.

La “difesa” cyber iraniana

In queste ore il focus si sposta dalla forza bruta alla cyber warfare. Analisti di Seqrite avvertono che gruppi Apt iraniani – collettivi di hacker vicini al regime, come Seedworm legato a doppio filo all’intelligence di Teheran – hanno già attivato backdoor nelle reti infrastrutturali statunitensi e israeliane come “ritorsione silenziosa”.

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