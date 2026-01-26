Esteri

Messico, attacco armato in un campo da calcio: 11 morti

di Emily Gabrielli - 26 Gennaio 2026

Un episodio di violenza ha scosso il Messico nel fine settimana: un commando armato ha aperto il fuoco durante una partita di calcio, provocando una strage. L’attacco, avvenuto domenica nella città di Salamanca, nello stato di Guanajuato, ha causato almeno 11 vittime e 12 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Dieci persone sono morte sul colpo all’interno dell’impianto sportivo, mentre un’undicesima è deceduta successivamente in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. I feriti, colpiti da proiettili d’arma da fuoco, sono stati trasferiti in diverse strutture sanitarie della zona e risultano tuttora in cura. Le loro condizioni variano, ma alcune sarebbero gravi.

Messico, l’attacco in un campo di calcio a Guanajuato: cosa è successo

Un episodio che si inserisce in un contesto di forte tensione che da tempo caratterizza Guanajuato, considerato uno degli stati più violenti del Paese. Solo la sera precedente, sempre a Salamanca, erano stati rinvenuti quattro sacchi contenenti resti umani, un segnale inquietante della presenza e delle attività dei gruppi criminali che operano nella regione.

Dopo l’attacco al campo da calcio, l’area è stata immediatamente isolata e presidiata da un imponente dispiegamento di forze di sicurezza. Sul posto sono intervenuti agenti della Guardia Nazionale, dell’esercito e delle forze di polizia statali, che hanno cinturato la zona per consentire le operazioni di soccorso e l’avvio delle indagini. Contestualmente è partita una vasta caccia agli aggressori, fuggiti subito dopo aver aperto il fuoco.

Le autorità locali hanno espresso una dura condanna per l’accaduto, manifestando vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime. Il governo dello stato ha assicurato che verrà fatto tutto il possibile per individuare i responsabili. Ma anche per ristabilire la sicurezza in un territorio profondamente segnato dalla violenza.

La Procura generale ha avviato la raccolta delle prove sul luogo dell’attacco per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il movente. Guanajuato, oltre a essere un importante polo industriale con impianti di assemblaggio automobilistico e una meta turistica di rilievo, è anche teatro di una sanguinosa lotta tra organizzazioni criminali rivali, che si contendono il controllo del traffico di droga e del furto di carburante. Un conflitto che continua a mietere vittime innocenti e a minare la sicurezza della popolazione.