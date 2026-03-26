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Meteo, ciclone artico sull’Italia: torna la neve a bassa quota

di Claudia Mari - 26 Marzo 2026

Un ciclone artico sta investendo l’Italia, riportando condizioni tipicamente invernali dopo giorni dal sapore primaverile. Il brusco cambio meteorologico è causato dalla formazione di un intenso vortice ciclonico sul Mar Adriatico, destinato a influenzare il tempo su gran parte della penisola con effetti marcati già nelle prime ore della giornata.

Ciclone artico sull’Italia: durata e condizioni del fenomeno

Secondo gli esperti, il ciclone raggiungerà valori di pressione molto bassi, attorno ai 985 hPa, paragonabili a quelli di sistemi ben più intensi. Questo fenomeno richiama aria fredda dai quadranti settentrionali, determinando un crollo repentino delle temperature: in poche ore si passerà da valori miti di 20-22°C a massime che difficilmente supereranno i 10-12°C. A peggiorare la situazione contribuiscono i forti venti, che abbassano ulteriormente la temperatura percepita, facendola scendere anche fino a 4-5°C.

Le giornate di oggi e domani saranno segnata da maltempo diffuso. Nevicate sono previste lungo l’Appennino fino a quote collinari, generalmente attorno ai 600 metri ma con possibili sconfinamenti fino a 400 metri. Non si escludono fiocchi anche su Trieste, sospinti dalla Bora. Le aree più colpite risultano essere il Nord-Est, le regioni centrali come Marche e Umbria e alcune zone interne della Toscana, con fenomeni localmente intensi. Nel corso delle ore il peggioramento tenderà a estendersi soprattutto verso il Centro-Sud, con particolare incidenza sul versante adriatico.

Grande attenzione anche in Lombardia, dove è stata diramata un’allerta arancione per vento forte valida per l’intera giornata. Nel capoluogo Milano sono state adottate misure preventive, tra cui la chiusura di parchi e cimiteri e l’invito alla popolazione a evitare zone a rischio come cantieri e alberature. Le raffiche potrebbero raggiungere i 90 chilometri orari, con possibili disagi alla circolazione e alle strutture urbane.

La fase instabile del ciclone artico proseguirà anche nei prossimi giorni in buona parte d’Italia. Nevicate a bassa quota interesseranno ancora il Centro-Sud, soprattutto lungo l’Adriatico, mentre al Nord si prevedono gelate mattutine, in particolare in Val Padana. Le temperature resteranno inferiori alle medie stagionali, mantenendo un contesto pienamente invernale su gran parte del Paese.