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Meteo, verso un peggioramento nel weekend: arriva la sabbia dal Sahara

di Claudia Mari - 10 Aprile 2026

Dopo diversi giorni di tempo stabile nel weekend è previsto un peggioramento delle condizioni meteo: arriverà anche la sabbia dal deserto. L’anticiclone che ha garantito sole e temperature miti inizierà infatti a indebolirsi, aprendo la strada a una fase più dinamica che porterà con sé anche la polvere del deserto del Sahara.

Il meteo del weekend: domenica picco e sabbia sahariana

Venerdì 10 aprile sarà ancora una giornata nel complesso tranquilla: cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con qualche addensamento sulle Alpi e deboli precipitazioni solo sui settori di confine. Situazione simile al Centro, dove il sole prevarrà con leggere velature pomeridiane, mentre al Sud e sulle Isole il tempo resterà stabile e soleggiato.

Sabato 11 aprile segnerà i primi segnali di cambiamento. Al Nord aumenteranno le nubi, soprattutto sui settori occidentali, con cieli più opachi ma ancora senza piogge. Mentre al Centro continueranno le schiarite, anche se dalla sera la nuvolosità tenderà a intensificarsi tra Toscana e alto Lazio. Al Sud e in Sicilia il bel tempo resisterà, con qualche nube in più solo sulla Sardegna per l’arrivo di aria più umida.

La svolta arriverà però con domenica 12 aprile. Le nuvole diventeranno più compatte al Nord, dove nel pomeriggio potranno verificarsi le prime piogge su Alpi e Prealpi. Al Centro il cielo sarà spesso coperto, soprattutto lungo il versante tirrenico, con qualche piovasco possibile in serata. Il Sud resterà inizialmente più stabile, ma con cieli velati e un progressivo aumento della nuvolosità, mentre le prime precipitazioni potrebbero raggiungere la Sardegna entro fine giornata.

Le piogge e le temperature

A rendere più particolare questo peggioramento sarà l’arrivo della polvere sahariana, trasportata da venti di Scirocco in rinforzo. Già da domenica le prime tracce di pulviscolo interesseranno le Isole maggiori e il Sud, per poi estendersi all’inizio della prossima settimana al resto del Paese. Il risultato saranno cieli lattiginosi e con le cosiddette “piogge sporche”, che possono lasciare residui di sabbia su auto e superfici.

Dal punto di vista termico, le temperature resteranno sopra la media stagionale. Venerdì ancora stabili o in lieve aumento, sabato in leggera diminuzione al Nord-Ovest e domenica in calo più evidente al Nord e sulle regioni tirreniche, mentre al Sud continueranno a mantenersi piuttosto elevate.

Anche i venti subiranno un cambiamento. Inizialmente deboli, tenderanno a intensificarsi tra domenica e l’inizio della nuova settimana, soprattutto sui bacini occidentali, con mari via via più mossi, in particolare attorno alla Sardegna e sul Tirreno.