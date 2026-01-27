Italpress Notizie Hi-Tech

Michelangelo Suigo nominato Chief Public Affairs di Engineering

di Italpress - 27 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Engineering annuncia che il prossimo 16 febbraio Michelangelo Suigo entrerà in azienda con il ruolo Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer. A diretto riporto del CEO Aldo Bisio, in questo ruolo Suigo definirà e implementerà le strategie di comunicazione, delle relazioni istituzionali e dell’agenda ESG del Gruppo Engineering.

“Grazie a una solida esperienza di alto livello, maturata in importanti contesti aziendali e istituzionali, Suigo – si legge in una nota – contribuirà a innovare la narrazione della mission e della vision di Engineering, allineandola agli obiettivi di business”. “Con grande piacere do il benvenuto a Michelangelo Suigo, certo che grazie alla sua visione, alla profonda conoscenza dei contesti istituzionali e alla capacità di allineare comunicazione e sostenibilità alle strategie aziendali, darà un nuovo impulso al posizionamento reputazionale di Engineering in tutti i mercati in cui opera”, ha commentato Aldo Bisio.

Suigo ha ricoperto tra l’altro ruoli apicali in Inwit, dove ha avuto la carica di Executive Vice President External Relations, in Leonardo e Vodafone. Giornalista, docente di relazioni istituzionali e comunicazione d’impresa nei principali master universitari e membro di organismi associativi (tra cui Consiglio Generale di Aspen, Assolombarda, Unindustria Roma e Lazio, e Valore D). Ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Suigo subentra a Roberto Scrivo, che ha lasciato il Gruppo lo scorso 1° gennaio.

– Foto ufficio stampa Gruppo Engineering –

