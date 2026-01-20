Sport

Milano-Cortina 2026: Eli Lilly unisce sport, ricerca e inclusione

di Redazione - 20 Gennaio 2026

Dall’articolo di La Presse – Allo Spazio IlluMi di Milano, Eli Lilly ha presentato le iniziative che accompagneranno i Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, a partire dal claim ‘Oltre i limiti, sport e scienza insieme per superare ogni sfida’. Un messaggio che, come spiega il presidente e general manager Italy Hub Elias Khalil a LaPresse, nasce dall’idea che il progresso prenda forma quando il limite diventa una sfida.