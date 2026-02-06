Primo Piano

Attesa per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina

di Lino Sasso - 6 Febbraio 2026

È il giorno tanto atteso. Oggi iniziano ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e a dare il via al grande evento sarà la cerimonia di apertura. Il primo atto simbolico di un’edizione che promette di essere storica. Uno show imponente, diffuso e spettacolare, pensato per raccontare l’Italia e i suoi territori a un pubblico globale. Come l’intera edizione dei Giochi, anche l’evento inaugurale avrà una struttura “diffusa”. Il cuore dello spettacolo sarà lo Stadio San Siro di Milano. Momenti chiave e sfilate degli atleti coinvolgeranno però anche Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Livigno, a sottolineare il legame tra le diverse anime dei Giochi italiani.

I numeri dello spettacolo

Secondo gli organizzatori, sarà uno degli spettacoli più imponenti mai realizzati nella storia olimpica. A confermarlo sono i numeri: oltre 1.300 persone coinvolte nello show, tra professionisti e volontari provenienti da 27 Paesi, affiancate da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro. Sullo sfondo, una platea globale da brividi: oltre due miliardi di spettatori collegati in diretta da tutto il mondo. A definire la cerimonia un vero e proprio “monster show” è stato il direttore creativo Marco Balich, che ha immaginato uno spettacolo di oltre due ore capace di fondere sport, musica, arte e identità nazionale. Protagonisti assoluti anche gli atleti: 2.900 olimpici sfileranno nel corso della serata, divisi tra Milano, Cortina e Livigno, in una rappresentazione corale che unisce territori, discipline e culture.

Gli ospiti

Grande attesa anche per il parterre istituzionale. Nel “Presidential box” dell’anello rosso di San Siro saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Cio Kirsty Coventry. Accanto a loro, circa cinquanta tra capi di Stato e di governo, delegazioni ufficiali e teste coronate. Tra gli ospiti annunciati figurano anche il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Lo spettacolo sul palcoscenico sarà all’altezza dell’evento. La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 vedrà alternarsi alcune delle voci e dei volti più noti della scena artistica italiana e internazionale. Tra gli artisti annunciati spiccano Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e Lang Lang. Sul fronte dello spettacolo e della recitazione saliranno sul palco anche Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilde De Angelis, oltre al rapper Ghali e al soprano Cecilia Bartoli.

Orario e dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 prenderà il via oggi alle ore 20 e si concluderà intorno alle 23. L’evento, in diretta dallo stadio San Siro di Milano, si potrà vedere gratuitamente su Rai 1, RaiNews.it e su Raiplay a partire dalle 19.50. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta tv e live-streaming anche sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel. Una scelta decisamente ampia che consentirà a milioni di spettatori di seguire ogni momento dello show inaugurale. Con luci, musica, simboli e l’attesissima accensione del braciere olimpico, l’Italia si prepara a presentarsi al mondo, dando ufficialmente inizio ai Giochi invernali 2026.