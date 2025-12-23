Attualità

Milioni di prodotti falsi e pericolosi, lo Stato rincorre il “Natale Sicuro”

L'ultimo sequestro a Crotone: in tutta Italia gli hub di una filiera illegale inarrestabile

di Angelo Vitale - 23 Dicembre 2025

Milioni di prodotti falsi e pericolosi, lo Stato rincorre il “Natale Sicuro”. Il Natale 2025 racconta una verità scomoda: sotto luci, addobbi e pacchi regalo scorre un’economia illegale che nessuno riesce a fermare. Non emergenze improvvise, ma un sistema strutturato che riemerge ogni dicembre con numeri sempre più pesanti.

Articoli di Natale falsi e pericolosi: l’ultimo sequestro a Crotone

A Crotone la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 16 mila articoli natalizi non conformi. Sticker, luci, decorazioni, giochi. Tutti privi di marchio CE o di informazioni obbligatorie. Tutti pronti per la vendita. Il valore commerciale appare limitato, ma il dato reale riguarda la diffusione capillare sul territorio.

Non un’eccezione, il sequestro in Calabria. In Toscana, a Sesto Fiorentino e nell’area dell’Osmannoro, emergono capannoni con centinaia di migliaia di articoli natalizi e giocattoli irregolari. Non rimanenze casuali, stock organizzati. Qui la filiera mostra struttura, logistica e pianificazione. Prodotti falsi e pericolosi, appare insufficiente ogni volta soltanto il dispiegamento finale dell’operazione “Natale Sicuro”.

A Lodi i finanzieri hanno individuato un singolo esercizio commerciale che movimentava oltre 410mila prodotti natalizi non a norma. Decorazioni, statuine, palline. Un volume incompatibile con l’errore occasionale. La scala suggerisce un approvvigionamento stabile e reiterato.

A Firenze e provincia i controlli arrivano a intercettare fino a 800 mila articoli potenzialmente pericolosi. Depositi nascosti in zone industriali. Canali paralleli che sfruttano la stagionalità come schermo commerciale. Qui il fenomeno assume dimensione industriale.

Nel Mezzogiorno, la ripetizione dello schema. A Messina e Trapani i sequestri superano decine di migliaia di articoli natalizi non conformi. A Catania l’operazione si allarga alla contraffazione dell’abbigliamento: due milioni di capi e accessori pronti per le festività. Il Natale come moltiplicatore di profitto illecito.

Natale Sicuro, caccia al falso

Il confronto con il 2024 evidenzia una crescita netta. L’anno precedente i sequestri risultavano più frammentati e meno concentrati. Nel 2025 i numeri aumentano e si addensano in grandi hub logistici. Dati che indicano un salto di qualità.

Le operazioni “Natale Sicuro” mostrano efficacia operativa, ma anche un limite strutturale. I controlli colpiscono il prodotto finito, non la filiera a monte. Quando la merce arriva nei negozi, il danno risulta già potenzialmente compiuto.

A livello europeo il fenomeno non risulta ignoto. Studi di Europol ed EUIPO – l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale – indicano da anni le merci contraffatte e non conformi come una delle principali fonti di erosione del mercato legale.

Perché i prodotti stagionali figurano tra i più vulnerabili per basso valore unitario e alta velocità di distribuzione.

Manca però un dato pubblico specifico sugli articoli natalizi. Nessuna banca dati aggregata, nessun report annuale dedicato. Una assenza che appare significativa. Senza numeri ufficiali, il fenomeno resta percepito come episodico e quasi gestibile nell’emergenza del momento.

I controlli difficili

Ma le criticità risultano strutturali. I controlli doganali non intercettano l’intero flusso di importazioni a basso valore, le spedizioni frazionate aggirano le soglie di attenzione. E le piattaforme digitali amplificano la dispersione dei canali di vendita.

Le sanzioni amministrative non disincentivano davvero, il rischio economico resta inferiore al margine di guadagno. L’illecito diventa così costo d’impresa, in questo quadro la recidiva appare razionale.

E la scena è sempre la stessa. La domanda di prodotti a basso costo completa il circuito. Il consumatore cerca prezzo, il mercato risponde comprimendo sicurezza e tracciabilità. L’informazione resta insufficiente, il rischio diventa invisibile.

Il danno per i consumatori

Il coordinamento tra autorità esiste, ma non basta. Le risorse umane risultano limitate, le competenze si frammentano. Le filiere illegali sfruttano ogni interstizio normativo e territoriale.

Il danno colpisce prima la sicurezza dei consumatori. Rischi di sicurezza per gli impianti elettrici, materiali tossici, parti ingeribili dai bambini. Nessuna strategia nazionale permanente affronta il tema come priorità strutturale. Nessuna campagna informativa sistemica accompagna i controlli. Il problema emerge a dicembre e scompare a gennaio.

Il Natale 2025 dimostra che il fenomeno non riguarda le feste. Riguarda la capacità dello Stato di presidiare il mercato. Finché si inseguiranno gli effetti e non le cause, l’illegalità continuerà a fare affari sotto l’albero.

Leggi anche “Non ci casco”: la contraffazione colpisce pure…