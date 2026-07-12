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Ministero del Turismo, nel secondo trimestre confermati tutti i trend positivi

di Italpress - 12 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo italiano continua a raccogliere risultati importanti. Secondo le analisi dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su base data appeal, a giugno il tasso di saturazione OTA tocca il 61,3%, con un incremento pari al 13,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre ad aprile il Belpaese, con oltre 36 milioni di presenze, si è confermato destinazione d’eccellenza in Europa, davanti a Germania (34,7 milioni) e Grecia (6,9 milioni), e secondo solo alla Spagna (39,9 milioni).

In particolare, nel mese di giugno, secondo i dati di The Data Appeal Company, il tasso di saturazione OTA delle strutture ricettive ha registrato picchi in Veneto (67,94%) e Lazio (65,01%), mentre Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana hanno superato tutte il 63%. Rispetto ai principali Paesi competitor, l’Italia presenta un livello di saturazione superiore a quello rilevato in Spagna (53,28%) e in Francia (52,29%), e appena inferiore alla Grecia (63,84%). Risultati in linea con i dati estratti al 1° luglio dall’Ufficio di Statistica del Ministero, che per il periodo giugno-agosto, prevedono un tasso OTA complessivo del 51,2%, superiore a quello tutti i competitor europei.

Per il mese di aprile, ISTAT ed EUROSTAT riportano 12,8 milioni di arrivi (+20,6% rispetto allo stesso mese del 2025) e 36,2 milioni di presenze, dato che evidenzia un incremento del 21,5%, nettamente superiore a quello della Spagna (+0,54%), mentre Germania e Grecia rilevano una flessione, rispettivamente del -3,67% e del -1,26%.

Numeri che confermano la tendenza alla destagionalizzazione, grazie a una crescita dei flussi significativa anche al di fuori dei mesi tradizionalmente di punta. A trainare l’andamento è soprattutto la componente estera, che rappresenta il 63,9% delle presenze complessive. In aumento anche la permanenza media, che si attesta a 2,8 notti.

Positivo anche il dato aeroportuale comunicato da Assaeroporti: ad aprile 2026 il traffico aereo ha superato i 20 milioni di passeggeri (+2,6%), sostenuto soprattutto dai passeggeri internazionali (14 milioni, +3,6%).

Infine, nel primo trimestre del 2026 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica indica un surplus di 1.642 milioni di euro, in aumento del 34,3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 29,0% rispetto al 2019.

– foto ufficio stampa Mitur –

(ITALPRESS).