Italpress Notizie Hi-Tech

Mit “Avanti con il processo di digitalizzazione e cloud”

di Italpress - 24 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il MIT sta procedendo con un ampio processo di digitalizzazione e innovazione, avviato da tempo e resosi necessario per superare un sistema non più conforme agli standard vigenti, garantendo maggiore efficienza, sicurezza e adeguamento tecnologico, in sinergia con le istituzioni competenti. Il percorso comprende la migrazione in cloud delle infrastrutture informatiche e l’adozione del nuovo sistema di protocollazione, nell’ambito della strategia nazionale e delle iniziative di modernizzazione della Pubblica Amministrazione avviate nel 2022”. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Il Ministero sta accompagnando tutti gli uffici centrali e periferici nell’adozione delle nuove piattaforme e strumenti, assicurando piena operatività e assistenza continua in questa fase di evoluzione tecnologica – spiega il Mit -. Eventuali aspetti tecnici di implementazione e anomalie fisiologiche non dipendono in alcun modo dal MIT e rientrano nelle responsabilità operative dei soggetti attuatori e dei fornitori incaricati, nei confronti dei quali il Ministero mantiene un costante monitoraggio nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).