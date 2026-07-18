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Mezze maniche mentuccia e zucchine, una ricetta leggera, fresca e di stagione

Zucchine croccanti e mentuccia fresca si incontrano in un primo piatto estivo che profuma di leggerezza e gusto mediterraneo.

di Gianluca Pascutti - 18 Luglio 2026

Le zucchine sonio le protagoniste di questa ricetta d’estate. Sono uno degli ortaggi più versatili e leggeri della stagione, ricche di acqua, fibre e sali minerali, si prestano a piatti freschi, rapidi e perfetti per un’alimentazione equilibrata. La mentuccia, con il suo profumo vivace, aggiunge quella nota aromatica che pulisce il palato e rende ogni boccone più brillante. L’incontro tra questi due ingredienti crea un equilibrio semplice ma irresistibile, ideale per una pasta veloce dal gusto pulito e stagionale come le mezze maniche mentuccia e zucchine.

La nostra ricetta delle mezze maniche mentuccia e zucchine

Ingredienti e ricetta (per 4 persone):

320 g di mezze maniche

3 zucchine medie

1 spicchio d’aglio

5 foglioline di mentuccia fresca

30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

4 cucchiai di olio Evo

Sale e pepe q.b.

Peperoncino

Procedimento:

Lava le zucchine, tagliale a rondelle sottili. In una padella, scalda l’olio Evo, aggiungi lo spicchio d’aglio. Quando inizia a dorarsi, aggiungi le zucchine e saltale per qualche minuto mescolando. Devono risultare leggermente croccanti. Aggiusta di sale e pepe e un pizzico di peperoncino. Scola la pasta al dente, saltala con le zucchine aiutandoti con un mestolo d’acqua di cottura, aggiungi il formaggio e la menta tritata.

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