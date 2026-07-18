L.elettorale, Ciriani: su preferenze vedremo, resta buona legge

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"Vedremo quando il testo arriverà in Senato"

di Askanews - 18 Luglio 2026

Catania, 18 lug. (askanews) – Fratelli d’Italia ripresenterà l’emendamento per le preferenze a palazzo Madama? “E’ impossibile rispondere a questa domanda adesso. Vedremo quando il testo arriverà in Senato”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine dell’evento Ecr in corso a Catania.

In ogni caso “l’unico partito ad avere sfidato la ‘palude’ del Parlamento – ha sottolineato – è stato Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Ci è costato perché abbiamo perso questa battaglia ma non abbiamo perso la faccia”.