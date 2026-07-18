Attualità

Carburanti: ecco l’app Osservaprezzi del Mimit

Sarà attiva da lunedì 20 luglio. "Rafforzata la trasparenza", i dubbi del Codacons

di Maria Graziosi - 18 Luglio 2026

Arriva l’app Osservaprezzi del Mimit sui carburanti. Sarà attiva da lunedì, 20 luglio. Come spiegano dal Ministero alle Imprese e Made in Italy, si tratta di una iniziativa che sarà messa a disposizione di tutti i cittadini italiani in maniera gratuita. Sarà scaricabile, appunto gratis, su tutti i dispositivi Ios e Android. L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini, agli automobilisti e agli utenti una “informazione semplice, trasparente e immediata” sui prezzi dei carburanti che vengono praticati sui territori sparsi in tutta la Penisola.

Mimit: arriva l’app Osservaprezzi sui carburanti

Grazia all’app Osservaprezzi, spiegano dal Mimit, i cittadini potranno confrontare i prezzi sulla rete e scegliere, di volta in volta, il distributore dove il costo dei carburanti risulta più conveniente. Un confronto che sarà reso ancora più eloquente dalla visualizzazione, sui display, del prezzo medio regionale. E, inoltre, sarà possibile confrontare questo parametro con il prezzo che viene effettivamente praticato, giorno per giorno, da ogni impianto del territorio di riferimento. Il Mimit è sicuro: la nuova app rappresenta “un ulteriore passo avanti nel rafforzamento degli strumenti di trasparenza del mercato, a beneficio dei consumatori e della concorrenza”.

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Ma arrivano i dubbi dei consumatori

I consumatori, però, non sono tanto convinti. L’app Osservaprezzi del Mimit sui carburanti, secondo il Codacons, arriva “con tre anni e mezzo di ritardo”. E non è mica finita qui. “Non farà scendere i prezzi alla pompa, in definitiva sarà poco utile ai consumatori”. E questo perché “ancora oggi numerosi impianti non forniscono al Mimit i prezzi giornalieri dei carburanti pubblicati sulla apposita pagina Osservaprezzi carburanti del ministero. Un ostacolo che riduce i benefici di una simile applicazione”. Insomma, per il Codacons: “Va bene garantire maggiore trasparenza sui prezzi, ma non sarà certo una app a far scendere i listini di benzina e gasolio”.